Previsioni meteo 22 febbraio: la Primavera è in anticipo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 febbraio 2021: temperature primaverili per tutta la settimana con l’anticiclone, attenzione alle nebbie mattutine

Un vasto promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale ha investito l’Italia, dopo che per la maggior parte della settimana scorsa la componente dominante dell’anticiclone è stata quella oceanica. La conseguenza, oltre a condizioni meteo stabili e soleggiate, è un aumento delle temperature che per i prossimi giorni regalerà un anticipo di Primavera.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti per tutta la settimana non avremo variazioni di rilievo. Il clima risulterà asciutto, ad eccezione di un rapido passaggio perturbato sulla Sardegna, e le temperature saranno superiori anche di +10°C rispetto alle medie del periodo. Attenzione alla formazione di nebbie al mattino nelle zone di pianura.

Intanto per oggi, lunedì 22 febbraio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare anche compatta in pianure ma con tempo asciutto, più sole sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto su coste e pianure, maggiori schiarite sui rilievi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità insistente sui medesimi settori.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni eccetto qualche addensamento nuvoloso lungo le coste adriatiche e foschie tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ampi spazi di sereno e nuvolosità irregolare sui versanti orientali. In serata non sono attese variazioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino stabile su tutte le regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità persistente sui medesimi settori. In serata i cieli si manterranno irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni assenti.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime stabili.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.