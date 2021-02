Nendo lancia il pallone che si costruisce da soli

In Giappone lo studio di design Nendo ha realizzato “My football kit”: chi lo acquista può costruire il proprio pallone come un puzzle

Lo studio di design giapponese Nendo ha creato “My Football Kit”, il primo pallone da calcio “fai-da-te” più resistente della controparte gonfiabile. La palla si presenta come un vero e proprio kit di costruzione: come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) spetta a chi lo acquista assemblarlo utilizzando le 54 parti ad incastro che si trovano nella confezione.

Ecco come funziona il pallone da calcio modulare

Invece di fare affidamento sulla pressione dell’aria interna, il pallone da calcio di Nendo si avvale della capacità adattiva del suo materiale superficiale. E’ composto da polipropilene riciclato e resina sintetica elastomerica.

Al tatto la sensazione del contatto è la stessa data da un pallone classico. La novità e la differenza sono il fatto che non c’è rischio si buchi o si sgonfi. Se un componente del pallone modulare si stacca durante il gioco, infatti, la struttura ad incastro assicura che la palla non si smonti.

Lo studio Nendo, per realizzare “My Football Kit”, si è ispirato alle palline di bambù giapponesi intrecciate. Il progetto, sviluppato per l’azienda di attrezzature sportive Molten, è nato con lo scopo di aiutare le comunità in cui, a parte le difficoltà nell’ottenere il pallone stesso, il suo mantenimento costituisce un ostacolo anche una volta acquistato, sia per l’indisponibilità delle pompe d’aria che per il deterioramento e danneggiamento del tubo interno. Oltre ad essere più resistente della controparte “classica”, il pallone modulare di Nendo abbatte anche i costi di mantenimento.

I suoi componenti, infatti, possono essere sostituiti singolarmente e spediti smontati in confezioni compatte, riducendo potenzialmente i costi di spedizione.

Il kit finale comprende 54 parti da montare, un libretto di istruzioni illustrato e una sacca per portare il pallone.

Tutte le informazioni sul kit sono disponibili sul blog ufficiale Nendo.