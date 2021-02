Il 25 marzo i Click Days dell’Unicusano

Tornano il 25 marzo i Click Days dell’Università Cusano: a disposizione dei maturandi romani e dei comuni limitrofi ci sono 135 borse di studio

Con un click, il 25 marzo, i maturandi di Roma e comuni confinanti potranno ottenere una borsa di studio, a copertura totale della retta universitaria, per 5 anni. L’Università Cusano lancia il suo messaggio di speranza e fiducia ai giovani; un messaggio forte in un periodo di incertezze post pandemia. In questo difficile momento storico, l’ateneo romano non ha rinunciato a fare la sua parte: nel 2021, la Cusano ha più che raddoppiato le borse di studio, prevedendo di investire 3 milioni di euro per garantire la formazione di ben 135 maturandi per i prossimi 5 anni. Infatti, anche quest’anno, torna l’opportunità di ottenere un esonero dal pagamento della retta universitaria con una borsa di studio, il cui valore complessivo oscilla tra i 18mila e i 25 mila euro (se consideriamo il costo dei nuovi CdL in casa Cusano).

CLICK DAYS 2021

Giunta alla sua ottava edizione l’iniziativa Click Days 2021 è un sostegno economico concreto a favore del diritto allo studio. Le future matricole dell’ateneo romano, dunque, potranno studiare gratis e frequentare il Campus di via don Carlo Gnocchi. La Cusano mette a disposizione ben 135 borse di studio che permettono di frequentare un corso di Laurea composto da triennio più biennio o di Laurea magistrale a ciclo unico, in maniera totalmente gratuita, fatta eccezione per la tassa regionale annuale per il Diritto allo studio.

Per i Click Days non conta il voto del diploma, ma solo la “velocità” con cui si invierà la domanda di partecipazione; possono aderire gli studenti che conseguiranno il diploma nell’anno accademico 2020-2021 in una scuola del Comune di Roma o di un Comune confinante.

Per partecipare basterà compilare la domanda di partecipazione sul sito www.unicusano.it; scaricare il file sul proprio pc e inviarlo tramite la propria Pec all’indirizzo orientamento@pec.unicusano.it. Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente le prime 135 “Domande di partecipazione al bando” regolari che, a partire dalle ore 16 del giorno 25 marzo 2021 e fino alle ore 24 del giorno 31 marzo 2021.

Sono previste 12 borse di studio per ognuna delle seguenti aree:

1. Economia; 2. Giurisprudenza; 3. Scienze Politiche; 4. Ingegneria; 5. Psicologia. In collaborazione con il Consorzio Senofonte, sono previste 15 borse di studio per ognuno dei seguenti corsi di Laurea: 1. Lettere; 2. Scienze Motorie; 3. Sociologia; 4. Comunicazione; 5. Ingegneria Informatica.

Bando e regolamento su: www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio