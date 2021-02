Dalle scrivanie alle poltrone: la linea Ikea per i gamer

Ikea lancia la nuova linea di prodotti pensata per gli appassionati di videogiochi: al momento è in vendita solo in Cina, arriverà il prossimo autunno

Ikea apre le sue porte ai gamer, gli appassionati di videgiochi. Complici anche le restrizioni per l’emergenza Covid che hanno costretto milioni di persone in casa, il colosso svedese come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha deciso di dedicare una linea di prodotti ai gamer. Del resto il settore dei videogiochi è una miniera d’oro: negli ultimi tempi ha raggiunto un valore d’affari superiore a quello cinematografico.

In vendita 30 prodotti per il gaming

Sono nati così 30 accessori: dalle scrivanie regolabili in altezza alle sedie da gioco, passando per la luce che illumina meglio l’ambiente durante le partite. Al momento la nuova linea Ikea ‘gaming’ è disponibile solo in Cina ma in autunno sarà disponibile in tutto il mondo. “Creare una postazione da gaming senza spendere una fortuna può essere una vera sfida. Per vincerla, quello di cui hai bisogno è la combinazione ALEX/LINNMON, che soddisfa ogni esigenza in termini di gusti e stili”, scrive sul sito il colosso svedese.

Anche Rog ha collaborato alla nuova linea

Per la nuova linea dedicata ai gamer, Ikea ha scelto come partner Rog (Asus Republic of Gamers). L’azienda tecnologica di Taiwan è specializzata da anni nella costruzione di hardware, notebook e tablet. In partnership con il colosso svedese dei mobili ha dato vita a sei famiglie di prodotti: Utespelare, Matchspel, Uppspel, Lånespelare, Huvudspelare e Gruppspel.