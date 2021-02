Arriva la linea yoga di Puma e Cara Delevingne

Puma e Cara Delevingne lanciano sul mercato la linea di abbigliamento “Exhale” per lo yoga: la collezione è eco-sostenibile

PUMA e Cara Delevingne hanno co-creato “Exhale”, una nuova linea di abbigliamento per praticare yoga eco-sostenibile. La collezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si rivolge a chi vuole creare uno spazio più consapevole, spiritualmente e ambientalmente, senza perdere alcun vantaggio in termini di prestazioni.

Creata utilizzando materiali eco-compatibili, come almeno il 70% di poliestere riciclato, la collezione fa parte dell’impegno di Puma nel ridurre il proprio impatto ambientale. Per compensare eventuali emissioni inevitabili, l’azienda ha collaborato con First Climate, fornitore leader di servizi relativi a neutralità del carbonio, energia green e gestione dell’acqua.

Attrice, modella e attivista, Cara Delevingne si è detta entusiasta di questa collaborazione con Puma. “Lo yoga è una delle mie più grandi passioni, ha influenzato la mia vita in modo positivo”, ha raccontato. “Quando Puma mi ha chiesto di collaborare per creare una linea di yoga, ero entusiasta. Siamo entrambi molto concentrati sull’ambiente, ecco perché era importante progettare una collezione con un impatto minimo”.

La collezione Yoga Exhale di Puma e Cara Delevingne è disponibile su PUMA.com, negozi PUMA e rivenditori selezionati in tutto il mondo.