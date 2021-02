September Man è l’album di debutto di Alberto Sonzogni

Alberto Sonzogni online sulle piattaforme digitali con il suo primo album “September Man”: il disco è disponibile anche in formato CD

Dopo tre anni di duro lavoro il muscista Alberto Sonzogni pubblica ‘September Man’, il suo album di debutto uscito per l’etichetta Feelmaker – Freemood (Tanzan Music).

La nascita di questo disco è stata molto influenzata dall’ascolto di artisti come Toto, Joe Bonamassa, Eagles e molti altri ancora. L’album è composto da 10 brani che raccolgono le idee musicali degli ultimi tre anni di attività del musicista bergamasco, tra sonorità melodic rock, AOR e country pop; con arrangiamenti pensati nel dettaglio, con l’obiettivo di scrivere brani piacevoli e di facile ascolto, ma musicalmente intensi e mai banali.

Il titolo dell’album si rifà al mese che più rappresenta Alberto, nato il 20 Settembre e residente in via XX Settembre in provincia di Bergamo. Settembre è anche un mese malinconico, la fine dell’estate che porta a pensare e riflettere; questa idea di introspezione la si ritrova nei testi dell’album scritti per la maggior parte dalla cantante Gessica Pirola.

In tutto il disco c’è una presa di coscienza continua, seppure su tematiche diverse, che collega e permea ciascun brano, seguendo il filo conduttore del rapporto tra interno (paure, desideri e necessità personali) ed esterno (realtà dei fatti, ostacoli e giudizi altrui) e il confronto continuo tra questi due mondi.

Per ‘September Man’ Alberto si è avvalso della collaborazione di numerosi musicisti. Assieme alla band principale (composta da Gessica Pirola – voce, Daniele Finazzi – chitarra; Nicolò Gullotto – basso; Stefano Guidi: batteria) appaiono sul disco diversi special guests come Dale Sanders e Simone Pirola dei The Black Phoenix.

L’album è disponibile in CD e su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo dove preferite seguendo questo link.

