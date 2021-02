Rescue conquista il web con il brano “Solo tu”

Primi riscontri positivi per “Solo tu”, il quarto singolo di Rescue disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Primi positivissimi riscontri per “Solo Tu”, il nuovo singolo con il quale RESCUE è tornato in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da lunedì 25 gennaio. Il brano è infatti stato subito inserito nella playlist di Rai Radio 2 Indie a poche ore dall’anteprima esclusiva del video su XL / La Repubblica.

“Solo tu” è forse il più introspettivo dei brani scritti da Vincenzo Di Sarno (questo il nome del cantautore che si cela dietro il progetto RESCUE), che ci ha da sempre abituati all’analisi dei sentimenti più delicati e nascosti dell’animo umano, quelli meno cantati… e che per questo ultimo pezzo tratto dall’EP “Invisibile” si focalizza sulla capacità di guardarsi dentro e riconoscere la propria individualità in mezzo a tutti gli stimoli esterni così rumorosi e condizionanti. Riflessione che troviamo anche nel video della canzone, curato da Andrea Bucovaz che, partendo da una suggestione dello stesso Rescue, ha poeticamente cucito insieme fra loro le suggestive e quasi oniriche immagini girate da Hiroshi Nagano, Andrea Bucovaz, Ylenia Cancelli, Giovanni De Chiara, Giuseppe Catalanotto, Elliott Ryde, Lucy Hardy, Pond5, Lifeofvids, DVISIONZERO.

RESCUE

La musica (e il cinema) sono sempre stati di casa nella famiglia di Vincenzo Di Sarno, cullato dalle canzoni di Neil Young, Van Morrison, Pink Floyd e dalle colonne sonore di compositori come John Barry ed Ennio Morricone.

La sua prima pubblicazione è l’EP “A Rainbow In The Dark” (2013, Operà Music), attraverso il quale si rende subito evidente la matrice anglosassone che caratterizza la linea melodica del suo universo compositivo. Vincenzo affida il suo cantato alla lingua inglese anche nel successivo singolo “Barcelona” (2014, Operà Music) e nel suo album d’esordio “Silence Here” (2016, Operà Music), da cui è tratto “Your Eyes” (scelto dal Gruppo Heineken per la sonorizzazione di un suo spot). Ed è proprio da questo album che inizia un nuovo percorso per RESCUE. Il passo successivo è stato “Laika” (ottobre 2018), che ha aperto la strada a Rescue verso il cantautorato italiano, costituendo il primo singolo del suo nuovo “Invisibile EP” (autoprodotto, 2019) da cui vengono successivamente estratti l’omonimo “Invisibile” (novembre 2019), “Ballo Lento” (febbraio 2020) e ora il quarto e ultimo brano “Solo tu”.