I Sierra promettono un 2021 pieno di musica

Il duo dei Sierra è tornato con il primo capitolo di quanto creato in questi mesi: il singolo “Mezze lune” è su tutte le piattaforme digitali

Hanno colpito i giudici di X Factor 13 con il loro flow e sono riusciti a conquistarsi un meritato terzo posto. Poi il Covid ha fermato tutto precludendo un dopo talent pieno di impegni.

Ora i Sierra sono pronti a tornare e lo fanno pubblicando un singolo inedito. È su tutte le piattaforme “Mezze lune”, un brano pieno di speranza che è il motore centrale della ripartenza del duo, quest’anno pronto a far vedere al pubblico di cosa veramente sia capace.

“Sarà un 2021 pieno di roba”, ci hanno anticipato i due ragazzi romani in un’intervista a distanza. I Sierra – Giacomo e Massimo – hanno trasformato lo stop obbligato del 2020 in un anno di intenso lavoro e, come per molti altri colleghi, hanno scritto tanto. “Tornare in studio- ammettono- è stata una liberazione perché siamo tornati a lavorare ai progetti lasciati in sospeso dopo il primo lockdown. Da quel giorno fino ad oggi non abbiamo più smesso di lavorare”. L’obiettivo ora “è far uscire più roba possibile”: ovvero una lunga serie di singoli che sono in fase di finalizzazione.

L’intervista ai Sierra ↓

Il primo passo è, come detto, “Mezze lune”, un pezzo orecchiabile in cui i due ragazzi intrecciano le loro voci sulla produzione di Mr. Monkey e Niro.

“Mezze lune – raccontano i Sierra – è stata una rinascita, una sorta di terapia perché la musica è terapeutica”. Parla di imprevedibilità e in qualche modo di priorità.

L’esperienza del Covid insegna: “Ha corretto il tiro. Ha insegnato alle persone a porsi le giuste domande”. Questo è, in fondo, il tema centrale di “Mezze lune”: “alzare lo sguardo anche in un periodo negativo in cui puoi impantanarti. Il fatto di guardare il cielo- spiegano i ragazzi- è una delle soluzioni al malessere della vita perché ti porta a renderti conto di essere parte di un qualcosa di più grande, di essere solo una goccia in mezzo a un mare”.

I Sierra e il legame con il quartiere Montesacro di Roma

“Mezze lune” è però, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche un grande inno di appartenenza a Montesacro, il quartiere di Roma dove i Sierra vivono: “Lo raccontiamo sempre nei nostri testi, lo abbiamo portato anche a X Factor ed è nel video di Mezze Lune. Secondo noi era giusto ripartire dalla nostra zona per arrivare anche altrove. Per noi era un primo nuovo passo. Siamo molto legati al nostro quartiere e lo porteremo per sempre nei nostri testi”.

Dopo i successi di “Enfasi”, “Come mai”, “Senza di te” feat. Mameli e “Alla fine ti passa”, insomma, i Sierra si rimboccano le maniche. La loro storia è appena iniziata!