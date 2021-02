I Flac pubblicano il nuovo singolo “Semplice”

“Semplice” è il nuovo inedito della band palermitana dei Flac che continua la ricerca musicale: il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali

SEMPLICE è il nuovo singolo dei palermitani FLAC, anticipazione dell’album “raccolta” di prossima uscita. In questo pezzo l’amicizia, l’amore e il tradimento si intrecciano con una riflessione interiore sull’IO e sulla dipendenza da altre persone come necessità di sentirsi vivi e parte di qualcosa. Continua, in questo brano, l’esplorazione verso un sound pop-indie, già cominciata nel precedente singolo “Festa”, ma lo stile resta quello inconfondibile dei FLAC, sempre capitanati dalla voce calda e profonda di Ross Maya.