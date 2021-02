“Hype Blog” è il nuovo singolo di Agronomist

“Hype Blog” è il nuovo singolo solista di Agronomist degli Smania Uagliuns: il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, parla dell’ansia da opinionista

Fuori in digitale (http://hyperurl.co/hypeblog) “Hype Blog”, il nuovo singolo solista di Agronomist degli Smania Uagliuns. Dopo la pubblicazione nel 2020 di “WOW”, il suo primo singolo ufficiale da solista prodotto dai Gumma Vybz, Agronomist si mette di nuovo in gioco su una produzione musicale che definisce “cupa, martellante ed energetica” firmata HLMNSRA, producer siciliano di stanza a Londra che, ultimamente, ha legato il suo nome al talento di Flohio.

I due artisti si sono conosciuti a Londra nel 2011, quando anche Agronomist ha vissuto per un periodo da quelle parti: le esperienze condivise, soprattutto i party a Shoreditch, Elephant and Castle e Brick Lane, e la passione per la musica li hanno uniti e, dopo aver collaborato nel 2015 per un remix di un brano degli Smania Uagliuns, durante il primo lockdown dovuto alla crisi sanitaria in corso, hanno deciso di dare vita a questo brano.

Il testo di “Hybe Blog” è ispirato alla mania contemporanea e diffusa – esplosa definitivamente nell’era dei social network – di esprimere sempre e comunque un’opinione, all’ansia di dare pareri a prescindere, quasi sempre sul tema di tendenza o sul personaggio con più follower, e di come questo fenomeno crei “hype” attorno alla “new thing” del momento.

Così Agronomist racconta la genesi del brano: “In un mercato quanto mai saturo dai continui tentativi di lanciare nuovi talenti, ho deciso di andare oltre ‘l’arte meme’ e di non inseguire gli algoritmi. Da mesi, infatti, sto lavorando a molta musica cercando di puntare sulla sostanza. ‘Hype Blog’ fa parte di questa fase ma è completamente differente dagli altri brani che pubblicherò prossimamente. Questo è il bello delle collaborazioni: si fanno cose che da solo non faresti, cristallizzando così un particolare momento, una congiunzione astrale tra due artisti – in questo caso anche amici”.