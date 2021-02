“G…” è il nuovo brano del duo CAPITOLO21

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “G…”, il nuovo singolo del duo toscano dei CAPITOLO21

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “G…”, il nuovo singolo dei CAPITOLO21. Un vero e proprio sfogo, un flusso libero di pensieri urlato così, in modo diretto e viscerale dalla testa ai polmoni: così potremmo definire “G…”, nuovo brano del duo CAPITOLO21.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: «Questo nuovo singolo ha una sapore speciale per noi ed è veramente complesso racchiuderlo dentro a uno schema. E’ una canzone nata dalla necessità di tirare fuori qualcosa che aveva bisogno di essere tirato fuori, un pezzo di vita che andava in qualche modo raccontato. La canzone ha delle sonorità che si allontanano un po’ dal nostro percorso artistico e questa cosa non ci pesa perché non abbiamo voluto snaturare il pezzo per come è nato e soprattutto per il motivo per cui è nato, ci siamo fatti semplicemente trasportare dall’importanza emotiva di questo brano, senza schematizzarlo».

Il videoclip ufficiale di “G…”, diretto da Lorenzo Baldacci, è stato girato nella zona di Siena, più precisamente in una valle molto suggestiva rinominata “deserto senese”. Un vasto terreno che si distacca completamente dalla tipica flora toscana essendo caratterizzato per lo più da un terreno molto arido. Questo paesaggio si sposa a pieno con il mood della canzone, e la sequenza di immagini vede protagonisti i CAPITOLO21, solo loro due in mezzo a questo vastissimo paesaggio, come a sottolineare un vuoto difficile da colmare.

Biografia

I CAPITOLO21 nascono nel 2015 a Firenze da un’idea di Marcello Stride e Mattia Maccioni. Da subito si concentrano sulla composizione di brani inediti, tanto che non molto tempo dopo verrà pubblicato il loro primo EP “Sognatori” prodotto da Fabrizio Simoncioni. Grazie a questo EP i CAPITOLO21 riescono ad ottenere un po’ di visibilità, soprattutto in Toscana dove si esibiscono in molti locali e festival. Nel 2017 si aggiudicano il 3° posto ad EMERGENZAFESTIVAL regione Toscana, in giuria Ghigo Renzulli, che entusiasta del loro sound, li invita (tramite il proprio Fan Club) a partecipare all’Album Tributo (uscito il 5Maggio 2018) del trentennale di “Prigionieri” dei Litfiba, con la rivisitazione del brano “Santiago”. Nell’estate dello stesso anno si aggiudicano il 3° posto al FESTIVAL ESTIVO con il brano “Libertà e(‘) Illusione”. Durante l’inverno decidono di concentrarsi nella ricerca di un sound che li potesse ancor di più soddisfare. Nella primavera del 2018 , sono tra i 18 finalisti che si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo, per la finale del contest SANREMO ROCK. Durante l’estate intraprendono un piccolo Tour che li porta a girare non sono in Toscana ma in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Sardegna. Durante questo Tour decidono di partecipare all’edizione2018 del FESTIVAL ESTIVO dove però questa volta escono vincitori con il brano “Una Notte Come Tante”, successivamente prodotto e distribuito dal Festival stesso.

Dopo aver pubblicato i singoli “Campari”, “Pareti Blu” e “Che ne sarà”, i CAPITOLO21 tornano con un nuovo brano dal titolo “G…”

