Covid: demenza fattore di rischio indipendente

I pazienti con demenza, in particolare i pazienti con demenza vascolare, hanno sperimentato un aumento del rischio di COVID-19, secondo i risultati pubblicati su “Alzheimer’s Disease & Dementia”. I ricercatori hanno anche scoperto che i pazienti non caucasici con demenza avevano un rischio maggiore per COVID-19 rispetto ai pazienti caucasici.

Aspetti di vulnerabilità già evidenziati

«Forti fattori di rischio per declino cognitivo e demenza includono malattie cardiovascolari, diabete, obesità e ipertensione. Molte di queste comorbilità comuni nei pazienti con demenza sono anche fattori di rischio dimostrati per COVID-19 e sono associati a peggiori esiti clinici» scrivono gli autori, coordinati da Quangqiu Wang, specialista di intelligenza artificiale presso il Center for Artificial Intelligence in Drug Discovery presso la Case Western Reserve University School of Medicine di Cleveland.

«Inoltre, la compromissione della memoria associata alla demenza può interferire con la capacità del paziente di rispettare le misure preventive per COVID-19 come il distanziamento sociale, l’uso di mascherine protettive delle vie respiratorie e la frequente sanificazione delle mani» aggiungono.

Inoltre, precedenti risultati di altri ricercatori hanno dimostrato che la barriera ematico-encefalica alterata nei pazienti con malattia di Alzheimer (AD) «li predispone a infezioni virali e batteriche». Di conseguenza, è stato ipotizzato che «la barriera emato-encefalica alterata in questi individui può anche portare a un aumento del rischio di infezione virale da SARS-CoV-2».

Esame retrospettivo caso-controllo su oltre 1 milione di pazienti con demenza

I ricercatori hanno eseguito un esame retrospettivo caso-controllo delle cartelle cliniche elettroniche (EHR) dei 61,9 milioni di pazienti adulti e anziani di età pari o superiore a 18 anni negli Stati Uniti fino al 21 agosto 2020. Hanno estratto i dati dell’EHR da 360 ospedali e 317.000 fornitori di cure in 50 stati, che rappresentavano il 20% della popolazione statunitense, secondo i risultati dello studio.

Wang e colleghi hanno analizzato il legame tra demenza e rischio per COVID-19, dopo aggiustamento per età, sesso, etnia, comorbilità, storia di trapianti e soggiorni in casa di cura. I ricercatori hanno eseguito un’analisi separata per ciascuno dei cinque tipi di demenza ed esaminato l’impatto differenziale dei fattori demografici sul rischio COVID-19. Le misure di esito includevano la diagnosi di COVID-19, il ricovero in ospedale e la morte.

La popolazione complessiva dello studio di 61,9 milioni comprendeva più di 1 milione di pazienti affetti da demenza. I tipi specifici di demenza includevano AD (0,57%), demenza post-traumatica (0,2%), demenza presenile (0,05%), demenza senile (0,28%) e demenza vascolare (0,19%).

Tra i soggetti con COVID-19 preminente il tipo vascolare

Il gruppo di 15.770 pazienti adulti e anziani con diagnosi di COVID-19 comprendeva 810 pazienti con demenza (5,14% della popolazione COVID-19), tra cui 260 pazienti con AD (1,14% della popolazione COVID-19), 70 con demenza post-traumatica (0,44%), 40 con demenza presenile (0,25%), 140 con demenza senile (0,89%) e 170 con demenza vascolare (1,08%).

I pazienti con demenza hanno sperimentato un aumento del rischio di COVID-19 rispetto ai pazienti senza demenza (o [aOR] = 2; IC al 95% 1,94-2,06), con l’effetto più forte dimostrato per la demenza vascolare (aOR = 3,17; IC al 95% CI, 2,97-3,37), seguita dalla demenza presenile (aOR = 2,62; IC al 95% 2,28-3), AD (aOR = 1,86; IC al 95% 1,77-1,96), demenza senile (aOR = 1,99; IC al 95% 1,86-2,13) e demenza post-traumatica (aOR = 1,67; IC al 95% 1,51-1,86).

Rischio doppio di malattia dopo correzione per i fattori di rischio noti

«Il nostro documento mostra un aumento di due volte altamente significativo delle infezioni da COVID-19 nei pazienti con demenza, anche dopo aggiustamento per i fattori di rischio noti per COVID-19» scrivono gli autori. «C’è meno di una possibilità su 1.000 che questo risultato si sia verificato solo per caso».

Il rischio complessivo di ricovero ospedaliero tra tutti i pazienti con diagnosi di COVID-19 è stato del 25,17%, secondo i risultati dello studio. Più della metà dei pazienti con demenza a cui è stato diagnosticato il COVID-19 (59,26%) sono stati ricoverati in ospedale, con tassi più elevati per i pazienti non caucasici (73,08%) rispetto ai pazienti caucasici (53,85%; P < 0,01).

In confronto, 14.960 pazienti adulti e anziani con COVID-19 ma non demenza sono stati ricoverati in ospedale nel periodo di 6 mesi studiato (23,26%).

I dati relativi alla mortalità

I pazienti adulti e anziani a cui è stato diagnosticato il COVID-19-19 hanno sperimentato un rischio di mortalità di 6 mesi del 5,64%, secondo i risultati di Wang e colleghi. Tra i pazienti con demenza e COVID-19, 170 sono morti (20,99%), con tassi simili tra i pazienti non caucasici (23,08%) e caucasici (19,23%).

«Come è stato trovato in molti studi sulla vulnerabilità all’infezione da COVID-19, il nostro studio ha scoperto che i pazienti non caucasici hanno da due a tre volte il rischio di COVID-19 rispetto ai pazienti caucasici» aggiungono gli autori. «Una volta infettati, hanno un rischio simile per il ricovero in ospedale e la morte».

Oltre alle specifiche disparità etniche, i risultati del presente studio hanno anche evidenziato la suscettibilità dei pazienti affetti da demenza al COVID-19.

«Le comorbilità note per COVID-19 fanno certamente parte della vulnerabilità dei pazienti affetti da demenza al COVID-19, ma anche dopo aggiustamento per questi fattori (come residenza in casa di cura, età, ipertensione, diabete e altri), la demenza era un fattore di rischio indipendente per l’infezione”» specificano i ricercatori.

«Questa vulnerabilità, insieme all’osservazione di altri autori che i pazienti affetti da demenza traggono grande beneficio dal contatto umano, sarebbe favorevole a dare priorità alla vaccinazione per i pazienti affetti da demenza e ai loro caregiver».

Riferimenti

Wang Q, Davis PB, Gurney ME, Xu R. COVID-19 and dementia: Analyses of risk, disparity, and outcomes from electronic health records in the US. Alzheimers Dement. 2021 Feb 9. doi: 10.1002/alz.12296. Epub ahead of print.

