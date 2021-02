Artrite reumatoide: il NICE raccomanda filgotinib

Artrite reumatoide: il NICE, National Institute for Health and Care Excellence, raccomanda filgotinib per pazienti con malattia da moderata a severa

Con una determinazione finale di valutazione , il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ha raccomandato l’uso della terapia orale quotidiana filgotinib nel Servizio Sanitario Nazionale (NHS) britannico per il trattamento di pazienti adulti con artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a severa. È la prima volta nel Regno Unito che una terapia avanzata viene raccomandata per pazienti con AR moderata, offrendo a migliaia di persone la possibilità di raggiungere più precocemente la remissione – potenzialmente rallentando i danni irreversibili e i sintomi invalidanti che possono essere causati dall’AR, una malattia infiammatoria autoimmune che può portare a complicanze mortali.

Filgotinib è un trattamento orale da assumere una volta al giorno, che può essere usato in monoterapia o in associazione al metotrexato, farmaco comunemente utilizzato per il trattamento dell’AR. Nel Regno Unito, saranno eligibili al trattamento con filgotinib i pazienti con malattia moderata o severa che abbiano avuto una risposta inadeguata al trattamento intensivo con due o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs). I pazienti eligibili con forma severa di malattia potranno accedere a un più ampio utilizzo di filgotinib, in linea con i criteri definiti dal NICE. Filgotinib è una terapia avanzata, termine che, nell’ambito dell’artrite reumatoide, è utilizzato per indicare i farmaci biologici modificanti la malattia (DMARDs) ed i targeted synthetic DMARDs.

Più di 400.000 persone in UK vivono con l’AR, riconosciuta come una condizione che può causare dolore fisico debilitante, che impatta sulla salute mentale e richiede cure croniche.II Gli studi hanno dimostrato che l’AR accorcia l’aspettativa di vita, con stime di circa 10 anni. Circa il 50% dei pazienti con diagnosi di AR soffre di problemi di salute mentale e 1 persona su 6 ha un disturbo depressivo importante. L’AR rappresenta inoltre un onere significativo per l’economia. Circa un terzo delle persone con diagnosi di AR[ smette di lavorare entro due anni dalla diagnosi ed il costo complessivo dei giorni di lavoro persi a causa di artrosi e AR nel Regno Unito è stimato essere stato di 2,58 miliardi di sterline nel 2017 – e si stima che salirà a 3,43 miliardi di sterline entro il 2030.

Le raccomandazioni del NICE riguardano il Regno Unito. Al Galles e all’Irlanda del Nord si richiede di seguire le raccomandazioni con tempi di implementazione in corso di definizione. Filgotinib sarà valutato separatamente dallo Scottish Medicines Consortium per utilizzo nel Sistema Sanitario Nazionale (NHS) scozzese.

In base al nuovo accordo tra Gilead e Galapagos, annunciato a dicembre 2020, Galapagos assumerà la responsabilità unica per filgotinib in Europa, incluso il Regno Unito. Attraverso una fase di transizione, entro la fine del 2021, Galapagos gestirà la maggior parte delle attività a supporto di filgotinib in Europa.