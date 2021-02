Seb Puggioni in radio con la canzone “Negli occhi”

“Negli occhi” del cantautore Seb Puggioni è disponibile in tutte le piattaforme digitali: il singolo è anche in rotazione radiofonica

Si intitola “Negli occhi” il nuovo singolo del cantautore sardo Seb Puggioni disponibile in tutte le radio e gli store digitali. “Negli Occhi” è un brano che tratta la fase di infatuazione a prima vista che, soprattutto ai tempi del Covid-19, è data dalle espressioni rilevabili attraverso gli occhi, alternate a fasi di conoscimento via chat durante le quarantene domiciliari.

Al suo interno sono presenti sentimenti di rivalsa nei confronti di se stessi, la necessità di esprimere la voglia di comportarsi diversamente, di non sbagliare più, come si è invece fatto fino a questo momento.

In copertina appare la ricostruzione di una lacrima vista al microscopio, lacrime che sono elemento cardine del ritornello e che esprimono l’emotività dei sentimenti espressi nel brano stesso.

Seb Puggioni (Pseudonimo di Sebastiano Puggioni) nasce a Sassari il 12 settembre 1993. Durante gli studi universitari conosce varie figure artistiche del panorama sardo che lo spronano a mettersi in gioco, sopratutto nel canto. Nel 2016 grazie al suo amico ed arrangiatore Andrea Cossu perfeziona lo studio della chitarra che gli permetterà di comporre i suoi brani.

Il 5 giugno 2020 esce il suo primo singolo “Come un coccodrillo” arrivato quasi in concomitanza con il conseguimento del titolo di Dottore in Scienze Naturali. A inizio Agosto lancia il brano ”E se per caso” e dopo altre 2 settimane pubblica ”Il Tempo”. Il 10 ottobre 2020 pubblica “Magnete in pezzi. “Negli occhi” anticipa l’uscita del suo primo album, all’interno del quale saranno racchiusi anche i singoli già pubblicati.

