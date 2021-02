Jazz Pharmaceuticals completa l’acquisizione di GW

Jazz Pharmaceuticals acquista per 7,2 miliardi di dollari GW Pharma e il farmaco anti epilessia a base di cannabis

Jazz Pharmaceuticals ha reso noto di aver finalizzato l’acquisizione di GW Pharmaceuticals in un affare da 7.2 miliardi di dollari in contanti e azioni per espandere il suo business delle neuroscienze aggiungendo al suo portfolio un trattamento per l’epilessia basato sulla cannabis.

Jazz acquisirà GW per $220 per azione di deposito americano – $200 in contanti e $20 in azioni Jazz. Il prezzo dell’offerta rappresenta un premio del 50% alla chiusura di martedì di GW. L’accordo, che dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2021, sarà accrescitivo nel primo anno completo di operazioni combinate, hanno detto le compagnie.

GW è un leader globale nella scoperta, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuove terapie approvate dalla sua piattaforma proprietaria di prodotti cannabinoidi per affrontare una vasta gamma di malattie.

Il prodotto di punta dell’azienda, Epidiolex (cannabidiolo) soluzione orale, è approvato nei pazienti da un anno in su per il trattamento delle crisi associate alla sindrome di Lennox-Gastaut (LGS), alla sindrome di Dravet e al complesso della sclerosi tuberosa (TSC), tutte malattie rare caratterizzate da una grave epilessia precoce. Epidiolex è stato il primo farmaco a base di cannabinoidi di origine vegetale mai approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Questo prodotto è stato anche approvato, con il nome commerciale Epidyolex, dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) in pazienti dai due anni di età in su per il trattamento aggiuntivo delle crisi associate alla LGS e alla sindrome di Dravet in combinazione con il clobazam ed è sotto esame dell’EMA per il trattamento delle crisi associate alla TSC.

Anche con i venti contrari del COVID-19, nel 2020 il farmaco è riuscito a ottenere una crescita delle vendite del 70% ha detto GW nel suo rapporto preliminare sulle vendite dell’intero anno, con ricavi di $144 milioni nel quarto trimestre e $510 milioni per l’intero anno.

Oltre alle indicazioni approvate per Epidiolex, ci sono notevoli opportunità di perseguire altre indicazioni nel campo dell’epilessia, comprese altre epilessie resistenti al trattamento dove esistono significative esigenze insoddisfatte dei pazienti.

Oltre a Epidiolex, la GW ha una piattaforma scientifica e una profonda pipeline innovativa di candidati prodotti a base di cannabinoidi, così come un’esperienza di produzione altamente specializzata, sviluppata in due decenni di pionierismo e di leadership nella scienza dei cannabinoidi. Questa pipeline include il nabiximols, per il quale l’azienda è in Fase 3 di sperimentazione per cercare l’approvazione della FDA per il trattamento della spasticità associata alla sclerosi multipla e alle lesioni del midollo spinale, così come i candidati prodotti a base di cannabinoidi in fase precedente per l’autismo e la schizofrenia.

“Jazz è orgogliosa della nostra posizione di leadership nelle medicine per il sonno e del nostro business oncologico in rapida crescita. Siamo entusiasti di aggiungere la piattaforma di cannabinoidi, la pipeline e i prodotti innovativi di GW, che rafforzeranno e amplieranno il nostro portafoglio di neuroscienze, diversificando ulteriormente le nostre entrate e creando opportunità di valore sostenibile a lungo termine”, ha detto Bruce Cozadd, presidente e CEO di Jazz Pharmaceuticals. “Stiamo unendo due team che condividono la passione per lo sviluppo di terapie differenziate che fanno progredire la scienza e trasformano la vita dei pazienti. Questo aiuterà a facilitare un’integrazione di successo e a portare capacità aggiuntive a Jazz. Data la forza del nostro bilancio e i significativi driver finanziari della transazione, siamo fiduciosi nel valore che possiamo offrire agli azionisti e ai pazienti di entrambe le società. Non vediamo l’ora di accogliere il team di GW in Jazz per costruire un’azienda ancora più forte”.

“Negli ultimi due decenni, GW ha costruito una posizione di leadership globale senza pari nella scienza dei cannabinoidi, compreso il lancio di successo di Epidiolex, un prodotto rivoluzionario nel campo dell’epilessia, e una pipeline di neuroscienze varia e robusta. Crediamo che Jazz sia un partner ideale per la crescita, impegnato a sostenere i nostri sforzi commerciali, così come i programmi clinici e di ricerca in corso”, ha detto Justin Gover, CEO di GW Pharmaceuticals. “Abbiamo una visione condivisa dello sviluppo e della commercializzazione di farmaci innovativi che rispondono a importanti bisogni insoddisfatti nel campo delle neuroscienze e un approccio che mette i pazienti al primo posto. Insieme, avremo l’opportunità di raggiungere e influenzare più pazienti attraverso un portafoglio più ampio di terapie focalizzate sulle neuroscienze rispetto al passato”.