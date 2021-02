“Il Mago delle Bolle” dal teatro arriva in libreria

Il mago delle Bolle è un albo illustrato perfetto per chi ama le storie romantiche e sognanti.

Il Mago delle Bolle è il Maestro Michele Izumiki, bizzarro direttore d’orchestra capace, con la sua musica meravigliosa, di esaudire i sogni di chi lo ascolta, racchiusi in ondeggianti e vaporose bolle di sapone.

Una sera d’estate, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), incontra Mabelle, violinista dalla voce d’usignolo, la creatura più bella che abbia mai visto, Izumiki è pronto a rivelarle il suo amore. Ma un’Ombra scippatrice ruba il suo sogno d’amore e il Maestro, nonché Mago delle Bolle, dovrà penare per realizzarlo.

Una storia d’amore perfetta

Guardandola negli occhi il Maestro Izumiki si confuse, arrossì, incespicò, sudò, volò e IL SUO CUORE INIZIÒ A CANTARE A SQUARCIAGOLA. In altre parole il Maestro Izumiki si innamorò di Mabelle e, per la prima volta nella sua vita, ebbe un desiderio: vivere accanto a lei per sempre. Prese così il suo clarinetto e realizzò una grande e dolce bolla di sapone.

Da spettacolo teatrale a albo illustrato

Il Mago delle bolle nasce come spettacolo teatrale e diventa un albo illustrato traboccante di colori e figure. Una storia che fa entrare grandi e piccoli in un mondo incantato, insegnando a tutti il gioco delle bolle di sapone.

Gli autori

L’albo non è nuovo. Uscito per la prima volta nel 2010 e presto andato esaurito, Il Mago delle Bolle torna in libreria per Edizioni Corsare. Ha una nuova veste grafica ed è ideato da Michele Cafaggi, scritto da Elisabetta Jankovic e illustrato da Izumi Fujiwara.