Different DNA in radio con “Crazy double life”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Crazy double life”, il nuovo singolo di Different DNA estratto dall’ultimo album

Disponibile in rotazione radiofonica “CRAZY DOUBLE LIFE” (BK Records), brano estratto dal nuovo album di DIFFERENT DNA online su tutte le piattaforme di streaming. “CRAZY DOUBLE LIFE”: questo il titolo della canzone di DIFFERENT DNA estratta dal suo ultimo lavoro discografico full lenght. Abbiamo tutti i nostri segreti, quelle passioni silenziose che gli altri non capirebbero. Ecco perché a volte ci sembra di vivere delle vite doppie, o triple. Questo brano parla esattamente di come ci si sente a frammentarsi in quel modo. «La canzone ha due significati – spiega l’artista a proposito del brano – Quando è stata scritta, l’idea era che si trattasse di un super agente che vive una doppia vita e dei suoi problemi nelle relazioni personali. Ma quando la canzone è stata registrata è sembrato che parlasse di persone normali che vivono la loro doppia vita, soffrendone. Cosa che è assolutamente comune al giorno d’oggi». Il videoclip ufficiale di “Crazy Double Life” racconta la storia di un personaggio che soffre di questo stato d’animo e si sente solo. Alla fine della storia, capiamo che ognuno di noi ha le proprie debolezze e che dobbiamo trovare la forza per accettare gli altri così come sono.

Ascolta “Crazy Double Life” su Spotify

Biografia

Con sede a Milano, Different DNA è un progetto completamente nuovo ideato da Boris Kotelsky (fondatore e ideatore) ed Evgeny Leksikov (frontman e cantante) È unico al 100% in quanto la musica combina l’atmosfera leggendaria degli anni ’80 di Thompson Twins, Pet Shop Boys, A-HA etc. con un suono moderno che può ricordarti i migliori lavori di TheWeeknd, Timberlake, Hurts. Il nuovo album di Different DNA è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Instagram