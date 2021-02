AleX Writer online con il video di “Tinder is the night”

AleX Writer online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Tinder is the night”, disponibile su tutte le piattaforme digitali

In radio e in digitale, e da oggi su YouTube il video del singolo “TINDER IS THE NIGHT” di AleX Writer. Il brano, frutto della collaborazione del suo autore con il cantante-chitarrista statunitense Brian Palay, che interpreta il pezzo, è una ballad intima e spontanea che prende origine dall’aspetto sessuale di una relazione per poi aprirsi a inaspettati squarci romantici.

“Partendo da un gioco di parole che fonde un famoso romanzo americano degli anni ’30 con una ‘app’ per incontri dei giorni nostri – dice AleX Writer – ho voluto immaginare la potenza che può avere l’irruzione dell’autenticità della passione nelle nostre vite, spesso bloccate in rituali, a ben vedere, fatti di nulla. Quando arriva, questa ventata ci dà una sferzata di energia e ci rinnova le cellule, rimodulandoci i pensieri, il mindset, oltre che le emozioni.”

Qui il video: https://youtu.be/hLFrumedPzA

Il videoclip, ambientato a New York, descrive una giornata completa, dal risveglio alla notte, dei due ragazzi protagonisti della canzone. Il regista Kutayden ha cercato di ricreare quel clima di spensieratezza naif mista a leggera inquietudine tipica dell’età giovanile, la magia del giorno successivo al primo incontro, inserendo la storia in una cornice ambientale ricca di suggestione.

Dopo anni in cui è stato protagonista di progetti in prima persona, o ha affidato ad altre voci del panorama italiano i suoi brani, AleX ha sentito l’esigenza di collaborare con interpreti stranieri che dessero forma al suo mondo musicale ‘internazionale’, mantenendo allo stesso tempo la titolarità artistica del progetto. Da qui l’idea di far coincidere l’autore – AleX Bevilacqua – con il brand – AleX Writer – a prescindere dall’interprete scelto/a per il brano.

BIOGRAFIA

AleX Bevilacqua (aka AleX Writer), milanese, dopo il liceo classico inizia a occuparsi di musica contemporaneamente agli esami di Giurisprudenza, imparando a suonare la chitarra da autodidatta e componendo le sue prime canzoni. Si laurea in Legge. Dà vita, assieme a Davide Verazzani, al progetto Divins Clochards, un duo acustico che alterna proprie composizioni in italiano, molto vicine al pop e alla canzone d’autore, a cover di grandi artisti internazionali. Terminata questa esperienza, approda all’attività di autore, specializzandosi in produzioni pop, variamente contaminato, con grande cura nei testi. L’amore per la parola scritta lo spinge a scrivere soggetti per il cinema, sceneggiature, format televisivi e a collaborare come battutista con comici vari tra i quali Gigi Rock di Zelig. Nel 2005 decide di pubblicare tutto il suo materiale poetico nella raccolta “Piega di coscienza irrivelata”, onorandosi della prefazione di Alda Merini. Verso la fine del 2006 esce nelle librerie il suo primo romanzo “Intanto, l’anima”, per il quale è previsto un adattamento teatrale. L’opera riscuote un certo successo sul web, diventando oggetto di un apposito concorso dal titolo VOTA IL PREMIER sul quotidiano online Affari Italiani, con il quale inizia a una collaborazione come commentatore sociale e di costume. Esordisce come cantautore nel 2009 con il mini-album “My dark songwriting”. Dopo il romanzo scritto a quattro mani “Seta e acciaio” (2011), il nuovo lavoro “Minoritauro” è nelle librerie dall’estate del 2014 e viene presentato al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) a fine settembre. Prosegue nel frattempo la sua attività di autore per altri artisti e di cantautore con l’album “Visioni d’insieme” (prodotto con Lele Battista, 2012) e gli EP “Le monadi” (2014) – contenente il featuring con Giulio Casale “Blancnoir” – e “Ai margini” (2016). Iscritto alla SIAE nelle sezioni Musica, DOR e OLAF, è socio onorario dell’Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti. A fine 2019 pubblica il singolo “La sindrome del divano”, brano electro-pop.