Scoperto legame tra rosacea e malattia cardiometabolica

Gli adulti affetti da rosacea hanno una prevalenza significativamente maggiore di molteplici fattori di rischio per la malattia cardiometabolica

I soggetti adulti affetti da rosacea hanno una prevalenza significativamente maggiore di molteplici fattori di rischio per la malattia cardiometabolica, secondo i risultati di una meta-analisi di oltre 50.000 pazienti pubblicata sul “Journal of the American Academy of Dermatology” (JAAD).

Ad oggi «sono state identificate crescenti comorbilità della rosacea, suggerendo che quest’ultima non è semplicemente una malattia della pelle ma ha legami con varie malattie sistemiche» scrivono i ricercatori, guidati da Qi Chen, della Central South University di Changsha (Cina). Peraltro, aggiungono, l’associazione tra rosacea e la malattia cardiometabolica è rimasta controversa.

Nel loro studio, Chen e colleghi hanno identificato 13 studi comprendenti 50.442 pazienti con rosacea e 1.525.864 controlli. Circa il 71% dei pazienti con rosacea erano donne.

Rischio aumentato di ipertensione e dislipidemia

Nel complesso, i pazienti con rosacea hanno mostrato un’associazione statisticamente significativa per l’ipertensione (rapporto di rischio [RR], 1.20; intervallo di confidenza al 95% [IC 95%], 1.08-1.34; P = 0.001) e la dislipidemia (RR, 1.32; IC 95, 1.10-1.58; P = 0.002).

In particolare, i pazienti con rosacea avevano mediamente differenze medie standard più elevate di pressione arteriosa sistolica e diastolica, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL e trigliceridi rispetto ai controlli.

La rosacea non era significativamente associata a un aumento del rischio di malattie cardiache ischemiche, ictus o diabete, sebbene i pazienti con rosacea mostrassero un aumento significativo del rischio di una glicemia a digiuno più elevata rispetto ai controlli.

I risultati dello studio presentano limiti legati a diversi fattori, tra cui la natura osservazionale di alcuni degli studi e l’incapacità di eseguire analisi di sottogruppi basate sul sottotipo e sulla gravità della malattia, osservano i ricercatori.

Inoltre, la maggior parte dei pazienti con rosacea erano pazienti ambulatoriali. «Ulteriori indagini sono necessarie per identificare la relazione tra rosacea e la malattia cardiometabolica nella popolazione generale per convalidare ulteriormente il significato dei nostri risultati» scrivono gli autori.

Tuttavia, i risultati supportano il valore dello screening per la malattia cardiometabolica nei pazienti con rosacea per facilitare la diagnosi e il trattamento della malattia in una fase precoce, concludono.

Qual è il messaggio chiave per i clinici?

«La rosacea è stata collegata statisticamente a molte comorbilità tra cui depressione, ansia, ipertensione e diabete mellito» commenta Julie Harper, del Dermatology and Skin Care Center di Birmingham (Alabama), non coinvolta nello studio.

«Questa meta-analisi ha esaminato più specificamente la malattia cardiometabolica e ha trovato una correlazione statisticamente significativa tra rosacea e ipertensione, colesterolemia totale più alta, trigliceridemia più elevata e glicemia a digiuno superiore» afferma. Tuttavia, «mentre si rileva un’associazione, non possiamo assumere una relazione causa-effetto».

Sebbene l’analisi non dimostri la causalità, il messaggio chiave per i medici è che la malattia cardiometabolica è abbastanza comune nei pazienti con rosacea e i fattori di rischio dovrebbero essere identificati e trattati precocemente, precisa Harper.

«I nostri pazienti con e senza rosacea beneficeranno di screening, esami fisici e valutazioni di laboratorio adeguati all’età con un medico delle cure primarie. Per i pazienti con rosacea in particolare, possiamo avvisarli che le prime ricerche suggeriscono che gli individui con rosacea potrebbero avere un aumento del rischio di ipertensione e/o ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia» specifica.

«Abbiamo bisogno di più studi confermativi che riducano al minimo l’influsso di fattori confondenti» aggiunge Harper. La rosacea è stata anche legata all’obesità, che è un altro fattore di rischio per la malattia cardiometabolica.

