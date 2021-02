Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti di The Last of Us

Sono stati annunciati i protagonisti della serie basata sul videogame The Last of Us che arriverà prossimamente negli Stati Uniti su HBO. Sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, il gioco action-adventure è considerato uno dei migliori di sempre tanto che nel 2020 il secondo capitolo The Last of Us – Parte II si è conquistato il titolo di Miglior videogioco dell’anno.

THE LAST OF US, LA TRAMA

Ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta, il videogame segue le vicende di due sopravvissuti Joel ed Ellie. Attorno a loro un mondo post-apocalittico. Lui è un contrabbandiere, lei un’adolescente, che potrebbe essere la cura al virus mortale, causa di tutti i mali.

Joel viene assunto per portare la ragazzina fuori da una zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante mentre attraversano gli Stati Uniti dipendendo l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

THE LAST OF US, IL CAST

Lo abbiamo amato in Narcos, The Mandalorian, We Can Be Heroes, ne Il trono di spade e ora si prepara per debuttare in Wonder Woman 1984 (dal 12 febbraio in digitale) nei panni di Max Lord. Lui è Pedro Pascal. L’attore è stato scelto per interpretare Joel.

Nei panni di Ellie, invece, ci sarà Bella Ramsey. La giovanissima attrice è nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Game of Thrones nel ruolo di Lyanna Mormont.