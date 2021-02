Nefrite lupica: negli Stati Uniti approvata la voclosporina

Nefrite lupica: l’agenzia statunitense Fda approva la voclosporina, nuovo inibitore della calcineurina, in combinazione con un regime immunosoppressivo

Aurinia Pharmaceuticals ha annunciato che la Fda ha approvato l’inibitore orale della calcineurina Lupkynis (voclosporina) in combinazione con un regime immunosoppressivo di base per trattare adulti con nefrite lupica attiva, rendendolo la prima terapia orale autorizzata negli Stati Uniti per questa popolazione di pazienti. Il farmaco sarà messo in commercio con il marchio Lupkynis e sarà disponibile in capsule da 7,9 mg.

Brad Rovin, sperimentatore dello studio registrativo di fase III AURORA, ha detto che l’approvazione “ci permette di trattare i pazienti in modo sicuro e più efficace con una terapia ad azione rapida che richiede molti meno steroidi”.

La voclosporina è stata sviluppata all’inizio degli anni ’90 come un membro nuovo e migliorato della stessa famiglia della ciclosporina, gli inibitori della calcineurina. Nei primi studi clinici, il farmaco ha dimostrato una migliore immunosoppressione e una tossicità ridotta rispetto alla ciclosporina, in particolare a livello renale.

Nel lupus, notoriamente patologia con ridotte soluzioni terapeutiche. le novità non mancano. Il mese scorso, l’Fda ha ampliato le indicazioni di belimumab per includere adulti con nefrite lupica attiva. Le formulazioni endovenose e sottocutanee di quel farmaco erano già state approvate negli Stati Uniti per trattare il lupus eritematoso sistemico in pazienti adulti e pediatrici dai cinque anni in su.

La domanda di registrazione di voclosporina si basa sui dati dello studio di fase III AURORA e dello studio AURA-LV di fase II. In entrambi gli studi, un totale di 533 pazienti con nefrite lupica e una velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) al basale superiore a 45 mL/min/1,73 m2, sono stati randomizzati a ricevere voclosporina alla dose di 23,7 mg o placebo due volte al giorno, aggiunto alla terapia di fondo con micofenolato mofetile più corticosteroidi a basso dosaggio. La dose di corticosteroide orale, che ha iniziato fino a 20 mg/giorno a 25 mg/giorno a seconda del peso, è stata ridotta per raggiungere un obiettivo di 2,5 mg/giorno entro la settimana 16.

AURORA ha raggiunto il suo endpoint primario, ottenendo tassi di risposta renale statisticamente superiori del 40,8% per voclosporina, contro il 22,5% per la cura standard. I pazienti a cui è stata somministrata voclosporina hanno anche raggiunto un declino del 50% nel rapporto tra proteine e creatinina nelle urine (UPCR) due volte più rapidamente rispetto al gruppo di cura standard, mentre una porzione maggiore di soggetti trattati con Lupkynis ha anche raggiunto una risposta renale completa a 24 settimane rispetto al braccio di confronto. Aurinia ha notato che i risultati sono stati raggiunti utilizzando un taper di steroidi definito dal protocollo.

Voclosporina è accompagnata da un’avvertenza riguardo all’aumento del rischio di sviluppare tumori maligni e infezioni gravi a seguito dell’utilizzo del farmaco o altri immunosoppressori che possono portare all’ospedalizzazione o alla morte.

L’amministratore delegato Peter Greenleaf sottolinea come l’indicazione approvata notato che l’etichetta approvata supporta il protocollo di dosaggio farmacodinamico del farmaco in funzione dell’eGFR, per il quale è stato rilasciato un brevetto statunitense con un termine che si estende fino al 2037. L’azienda stima che la terapia orale raggiungerà vendite globali che supereranno 1 miliardo di dollari.