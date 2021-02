La luna e i falò di Pavese diventa un fumetto

Marino Magliani e Marco D’Aponte portano in libreria per Tunuè “La luna e i falò” di Cesare Pavese in versione graphic novel

Accade sempre più spesso che i capolavori della letteratura entrino nel mondo del graphic novel. Marino Magliani e Marco D’Aponte tornano a lavorare su un grande romanzo italiano, lo avevano già fatto con Sostiene Pereira (da Antonio Tabucchi), nell’adattamento a fumetti dedicato a ‘La luna e i falò’ di Cesare Pavese.

IL LIBRO

Anguilla all’indomani della Liberazione torna al suo paese nelle Langhe dopo molti anni trascorsi in America e, in compagnia dell’amico Nuto, ripercorre i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza in un viaggio nel tempo alla ricerca di antiche e sofferte radici.

Fuori per la casa editrice Tunué, come spiega la Dire Giovani (Marta Barone. come spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ) il libro regala immagini potentissime dai colori vividissimi, “in cui tra il verde apparentemente dolce delle colline quasi sempre appare un tocco di rosso sangue che è insieme profezia e avvertimento di ciò che è già successo, e che trasforma una pianura americana sotto una luna rossiccia in un ricordo di Anguilla in un angoscioso deserto di sangue; così come il fuoco, sempre più simbolico e minaccioso mentre si procede verso il finale, verso l’ultimo falò” scrive nella prefazione

‘La luna e i falò’ è un classico per ogni generazione, la narrazione dell’Italia contadina e della società tra le due guerre mondiali e la Resistenza, un romanzo sul ritorno, la memoria e la ricerca di sé stessi.