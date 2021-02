Gli Open For Fun pubblicano il brano “Medicine”

“Medicine” è il nuovo singolo degli Open For Fun: il brano che ci trasporta in un’atmosfera alternative pop è sulle piattaforme digitali

Il tema attorno al quale verte Medicine, nuovo brano degli Open for Fun, è la difficoltà di fidarsi ciecamente nelle relazioni; un blocco che non permette di viverle a pieno pur investendo il massimo delle energie. Si gioca anche sul concetto di ritardo, inevitabile vivendo sempre di corsa, ma soprattutto il ritardo che si accumula nel prendere decisioni importanti. Se si aspetta troppo però, si può perdere ciò che si ama davvero, ritrovandosi poi all’esasperante ricerca di riprendere ciò che si è perduto, ed è proprio su questo che verte il ritornello: non c’è una vera cura alla mancanza di fiducia, all’indecisione. Siamo noi stessi la medicina di cui abbiamo bisogno.

Il sound scelto per questo brano è un alternative/pop sognante, con vibes anni 80 miste a vocals moderni che strizzano l’occhio alla pop/trap. Gli Open for Fun sono una famiglia, il punto di incontro di quattro personalità completamente diverse che virano verso la stessa meta.

Formati nel 2010 si contraddistinguono per il sound formato da linee vocali e riff melodici contrapposti a ritmiche aggressive.

Dopo l’uscita degli EP “They Hope We’ll Never Find the Answer” nel 2012, e “Open for Fun”, gli ultimi giorni del 2017 fanno uscire il primo album “Gravity”, accompagnato dall’omonimo singolo.

Nel 2019 firmano con Sorry Mom! agenzia di management musicale e ufficio stampa.

www.facebook.com/openforfunband

www.facebook.com/sorrymom.it

www.sorrymom.it

Spotify: http://spoti.fi/36coIWN

YouTube: https://bit.ly/39dHBdN

iTunes: http://apple.co/2YavYOq

Amazon: https://amzn.to/39hErWK

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=RhWylFKq0J4&feature=youtu.be&ab_channel=OpenforFun