Emicrania: terapia digitale Nerivio per gli adolescenti

L’Fda ha approvato la terapia digitale Nerivio per il trattamento acuto dell’emicrania episodica o cronica in pazienti a partire dai 12 anni di età.

Il dispositivo era già stato approvato nel 2019 per i pazienti adulti e il suo utilizzo negli adolescenti è supportato da uno studio recentemente pubblicato su Headache.

Il 10% di tutti i bambini in età scolare e fino al 28% degli adolescenti tra i 15-19 anni convivono con l’emicrania. Il 37% dei bambini riporta che il mal di testa può impattare negativamente sui risultati a livello scolastico, ma anche sulla loro vita sociale.

Come funziona il dispositivo

Nerivio è un dispositivo terapeutico indossabile sviluppato dalla società israeliana di tecnologia biomedica Theranica, che si indossa sulla parte superiore del braccio per 45 minuti e utilizza la neuromodulazione elettrica a distanza per attivare il meccanismo naturale di modulazione del dolore. Nerivio è stato citato dal TIME come una delle migliori invenzioni del 2019.

“Avere a disposizione questa terapia per l’emicrania senza farmaci per la comunità degli adolescenti potrebbe avere un impatto positivo sulla compliance “, ha detto la dottoressa Jennifer McVige, neurologa pediatrica presso il DENT Neurologic Institute. “Gli adolescenti non sempre vogliono prendere i farmaci e alcuni potrebbero non essere in grado di farlo a causa di varie controindicazioni. Inoltre, gli adolescenti tendono ad adattarsi facilmente alla tecnologia. Nerivio è un’efficace soluzione tecnologica controllata da smartphone che può essere indossata in modo poco appariscente ed è il design perfetto per gli adolescenti che purtroppo possono iniziare a sperimentare attacchi di emicrania. Nerivio è una nuova opzione promettente con il potenziale per aiutare migliaia di giovani pazienti”.

Lo studio pubblicato su Headache

Secondo lo studio pubblicato su Headache, il 71% dei partecipanti adolescenti che hanno usato il dispositivo ha sperimentato sollievo dal dolore dopo due ore, mentre il 35% ha sperimentato la completa libertà dal dolore. Il sollievo e la libertà dal dolore sono stati sostenuti per 24 ore nel 90% dei casi. Il 69% dei pazienti ha sperimentato un miglioramento della loro capacità funzionale, definita dalla capacità di fare i compiti e svolgere “attività abituali”, dopo due ore. Non ci sono stati eventi avversi gravi legati al dispositivo.