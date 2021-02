Daydreamer romanzo d’amore più amato dai lettori

I 10 romanzi d’amore più amati dal pubblico: trionfa Daydreamer. I libri tratti dalla serie turca sono nella top ten dei titoli “rosa” più venduti su Amazon nel 2020

Molti lettori italiani, seppur solo con la fantasia, hanno viaggiato tra i quartieri e le strade di Instabul, per vivere la storia d’amore tra Can e Sanem. Sono tre infatti, i libri tratti dalla serie turca famosa in tutto il mondo ‘Erkenci Kus’ (Le ali del sogno) sbarcata in Italia con il titolo Daydreamer.

Daydreamer, i libri nella top ten dei romanzi rosa di Amazon

I titoli sono stati molto apprezzati dal pubblico nostrano tanto da guadagnarsi tre posizioni nel top ten di Amazon dei romanzi rosa più venduti: al 1° posto troviamo ‘La Fenice e l’Albatros: Prima parte’, al 4° ‘La Fenice e l’Albatros: Seconda parte’ e al 7° ‘Daydreamer. Le ali del sogno’, il primo romanzo ufficiale dell’omonima serie televisiva.

Gli altri titoli della top ten

Al secondo posto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo Sveva Casati Modignani con il libro ‘Il falco’, mentre la giovane scrittrice statunitense Anna Todd continua ad essere apprezzata e seguita con la serie divisa in volumi ‘After’: il 3° posto vede ‘Come mondi lontani. After (Vol. 3)’, mentre al 5° e al 6° posto compaiono ‘Anime perdute. After (Vol. 4)’ e ‘Amore infinito. After (Vol. 5)’; in ottava posizione figura inoltre ‘Un cuore in mille pezzi. After (Vol. 2)’. Tra gli autori più letti si conferma inoltre Nicholas Sparks, che chiude la classifica con ‘La magia del ritorno’ e ‘Le pagine della nostra vita’.

