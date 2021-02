“Revelación” primo EP in spagnolo di Selena Gomez

Selena Gomez annuncia “Revelación”, il suo primo EP in spagnolo: l’uscita del disco è prevista per il 12 marzo

Selena Gomez debutta con un primo EP in spagnolo. La popstar ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo progetto, “Revelación”, in arrivo il 12 marzo. Disponibile in pre-ordine, il disco, completamente in lingua spagnola, è stato anticipato dai singoli “De Una Vez” e “Baila conmigo”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con il cantante portoricano Rauw Alejandro e il produttore Tainy.

L’ultimo album di Selena Gomez, Rare, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è uscito nel gennaio 2020, riscuotendo un successo planetario.