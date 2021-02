Previsioni meteo 18 febbraio: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 febbraio 2021: l’anticiclone protegge l’Italia dalle perturbazioni, tempo stabile e temperature in risalita

La seconda metà del mese di febbraio è iniziata con condizioni meteo stabili grazie all’anticiclone che da inizio settimana ha abbracciato l’Italia. Anche la giornata di oggi non presenterà variazioni di rilievo, con clima asciutto da Nord a Sud ad eccezione di pioviggini sulla Liguria, e temperature in ulteriore aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione resisterà anche nei prossimi giorni, quando i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi. Tramonta dunque l’ipotesi di un passaggio instabile al Nord-Ovest all’inizio del prossimo weekend. Anche le temperature continueranno a salire, portandosi su valori di poco superiori alla media stagionale.

Intanto per oggi, giovedì 18 febbraio 2021, al Nord Italia tempo uggioso ma stabile, con molte nubi al mattino e pioviggini tra Liguria e Appennino Tosco-Emiliano; al pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sui medesimi settori. In serata saranno possibili deboli piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Triveneto e Friuli.

Al Centro al mattino cieli coperti sulla Toscana e sull’Umbria, altrove ampi spazi di sereno. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con pioviggini confinate a nord della Toscana. In serata velature diffuse in transito sulle regioni centrali, ma senza fenomeni associati.

In Toscana tempo in prevalenza stabile con molte nubi diffuse su gran parte della regione nel corso della giornata, isolate piogge sui settori settentrionali della regione. In serata non si attendono variazioni.

Condizioni meteo generalmente stabili al Sud, con cieli per lo più sereni al mattino, e qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio innocui addensamenti tra Sardegna occidentale e Calabria. In serata non sono previste variazioni, con tempo stabile ovunque.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.