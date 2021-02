Mannini online con il nuovo singolo “Senza”

È disponibile in streaming e digital download Senza (Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di MANINNI. È un nuovo inizio per Alessio Mininni, alias MANINNI, che, dopo un lungo viaggio introspettivo, torna con un brano sincero, dalla scrittura coinvolgente e delicata.

«Senza racconta una rottura, la fine di una storia di amore un po’ per caso, senza neanche un addio, senza l’opportunità di combattere e senza poter ripercorrere insieme le tappe più belle di questo amore ormai finito. È l’esperienza che tutti almeno una volta nella vita hanno vissuto, ma è anche un messaggio di speranza: nessuno di noi è solo, si cade ma ci si rialza sempre perché del resto il meglio deve ancora venire, sempre e comunque.»

Romantico e passionale com’è, Maninni parla alla gente comune, a tutti quei ragazzi che, come lui, sentono ancora vivo il potere forte dei sentimenti e si stupiscono per l’amaro in bocca e il fiato sospeso di un’ultima parola non detta. Senza è composto interamente, testo e musica, da Maninni, con la produzione di Diego Calvetti e mix e master di Pinaxa.

BIO

Classe ’97 Alessio Mininni, in arte Maninni, è nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando i suoi idoli, da U2 a Pink Floyd, da Vasco Rossi a Ligabue, artista che gli ha dato il LA per inseguire questo suo sogno. Taciturno e empatico, ma anche profondamente energico, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, nutrita con la costanza e l’umiltà di chi ha un obiettivo e lotta per raggiungerlo. Dopo l’esordio discografico nel 2017 con Parlami di Te e il suo ultimo singolo Peggio di Ieri nel 2019, adesso Maninni è pronto per la nuova avventura, che muove proprio da Senza.