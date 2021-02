“Ci siamo fatti male” è il nuovo singolo di Sina

Dopo aver incantato con il suo ep d’esordio per Island Records “My love lockdown (Midnight sun)”, Sina torna con un nuovo inedito. È su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica, “Ci siamo fatti del male”, un brano con cui l’artista sardo – al secolo Enrico Silanos – riconferma la sua scrittura introspettiva. Nel pezzo, Sina affronta gli effetti di una relazione disfunzionale e realizza quanto possa essere difficile avere la consapevolezza di dover cambiare una situazione che, pur colmando dei vuoti, non ci rende felici.

Sina racconta attraverso immagini nitide il processo di idealizzazione che spesso si insinua nei rapporti sentimentali rendendo difficile trovare un equilibrio tra quanto ci accade e quanto si desidera davvero.

“Annacquavo il tempo con una ragazza – racconta il cantautore – era un po’ il modo che avevo trovato per farmi andare bene la situazione ma una parte di me era consapevole di entrare in un qualcosa in cui non voleva entrare”.

Nel ritornello il rapper omaggia gli OutKast attraverso una citazione del brano culto del collettivo “Ms. Jackson”.

Ascolta il brano ↓

Guarda l’intervista in cui Sina racconta alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) il suo disco ↓