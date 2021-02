Alzheimer con afasia progressiva: la memoria è salva

Nei pazienti affetti da Alzheimer con afasia progressiva non si registra perdita di memoria: casi da studiare per trattare le forme tipiche

I pazienti con un raro tipo di malattia di Alzheimer (AD) non mostrano la perdita di memoria caratteristica della condizione anche a lungo termine. È quanto suggerisce una nuova ricerca pubblicata su “Neurology”. Questi individui mostrano anche alcune differenze nella neuropatologia rispetto ai tipici pazienti con AD, suscitando speranze di scoprire nuovi meccanismi che potrebbero proteggere dalla perdita di memoria nelle forme tipiche della malattia.

«Stiamo scoprendo che l’AD ha più di una forma. Mentre il tipico paziente con AD avrà una memoria compromessa, i pazienti con afasia progressiva primaria legata all’AD sono molto diversi. Hanno problemi con il linguaggio – sanno cosa vogliono dire ma non possono trovare le parole – ma la loro memoria è intatta» affermano gli autori, coordinati da Marsel Mesulam, direttore del Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease presso la Northwestern University di Chicago.

Lato cerebrale non dominante meno atrofico

«Abbiamo scoperto che questi pazienti mostrano ancora gli stessi livelli di grovigli neurofibrillari che distruggono i neuroni nelle aree della memoria del cervello come i pazienti tipici con AD, ma nei pazienti con afasia progressiva primaria Alzheimer il lato non dominante di questa parte del cervello nell’AD ha mostrato meno atrofia» aggiungono. «Sembra che questi pazienti siano più resilienti agli effetti dei grovigli neurofibrillari».

I ricercatori hanno anche scoperto che due biomarcatori che sono fattori di rischio stabiliti nella tipica AD non sembrano essere fattori di rischio per la forma primaria di afasia progressiva (PPA) della condizione.

«Queste osservazioni suggeriscono che ci sono meccanismi che possono proteggere il cervello dai danni di tipo Alzheimer. Studiare questi pazienti con questa forma primaria di afasia progressiva di AD può darci indizi su dove cercare questi meccanismi che possono portare a nuovi trattamenti per la perdita di memoria associata alla tipica AD» commentano Mesulam e colleghi.

Il PPA viene diagnosticato quando la compromissione del linguaggio emerge su uno sfondo di memoria e comportamento conservati, con circa il 40% dei casi che presentano manifestazioni atipiche di AD, spiegano i ricercatori.

«Mentre sapevamo che i ricordi delle persone con afasia progressiva primaria non erano influenzati all’inizio, non sapevamo se mantenessero la loro memoria funzionante nel corso degli anni» aggiungono.

Memoria verbale e capacità linguistiche, declino differenziato

L’attuale studio mirava a indagare se la conservazione della memoria in PPA legata all’AD fosse una caratteristica fondamentale costante o una scoperta transitoria limitata alla presentazione iniziale e ad esplorare la patologia sottostante della condizione.

I ricercatori hanno cercato nel loro database di identificare i pazienti con PPA con prove di autopsia o biomarcatore di AD, che avevano anche avuto almeno due visite consecutive durante le quali era stata ottenuta la valutazione del linguaggio e della memoria con gli stessi test. Lo studio ha incluso 17 pazienti con AD di tipo PPA che hanno confrontato con 14 pazienti che avevano la tipica AD con perdita di memoria.

Gli autori hanno sottolineato che la caratterizzazione della memoria nei pazienti con PPA è impegnativa perché la maggior parte dei test utilizza elenchi di parole, e quindi i pazienti possono fallire il test a causa delle loro menomazioni linguistiche. Per risolvere questo problema, includevano pazienti con PPA che erano stati sottoposti a test di memoria che comportavano il richiamo di immagini di oggetti comuni.

I pazienti tipici con AD sono stati sottoposti a test simili, ma hanno usato un elenco di parole comuni. Un secondo ciclo di test è stato condotto nel gruppo primario di afasia progressiva una media di 2,4 anni dopo e nel gruppo tipico con AD una media di 1,7 anni dopo. Le scansioni cerebrali erano disponibili anche per i pazienti con PPA, così come le valutazioni post mortem per otto dei casi di PPA e tutti i tipici casi di AD.

I risultati hanno mostrato che i pazienti con PPA non avevano alcun declino nelle loro capacità di memoria quando hanno fatto i test una seconda volta. A quel punto, avevano mostrato sintomi del disturbo per una media di 6 anni. Al contrario, le loro competenze linguistiche sono diminuite in modo significativo durante lo stesso periodo. Per i pazienti tipici con AD, la memoria verbale e le abilità linguistiche sono diminuite con uguale gravità durante lo studio.

I risultati postmortem hanno mostrato che i due gruppi avevano gradi comparabili di patologia di AD nel lobo temporale mediale – l’area principale del cervello affetto da demenza.

Tuttavia, le scansioni RM hanno mostrato che i pazienti con PPA avevano un’atrofia asimmetrica dell’emisfero dominante (sinistro) con risparmio del lobo temporale mediale destro, indicando una mancanza di neurodegenerazione nell’emisfero non dominante, nonostante la presenza dell’AD.

È stato anche scoperto che i pazienti con PPA avevano una prevalenza significativamente inferiore di due fattori fortemente legati all’AD – patologia TDP-43 (proteina caratteristica delle patologie neurodegenerative) e positività APOE ε4 (variante del gene APO ad alto rischio per sviluppo tardivo di AD) – rispetto ai tipici pazienti con AD.

Gli autori concludono che «la sindrome primaria progressiva dell’afasia dell’AD offre opportunità uniche per esplorare i fondamenti biologici di questi fenomeni che modulano interattivamente l’impatto della neuropatologia dell’AD sulla funzione cognitiva».

L’obiettivo è la conservazione della cognizione

Questi risultati hanno implicazioni importanti, «poiché in definitiva, la conservazione della cognizione è il Santo Graal della ricerca in questo settore» affermano, in un editoriale di commento, Seyed Ahmad Sajjadi, dell’ Università della California, a Irvine, Sharon Ash, dell’Università della Pennsylvania a Filadelfia e Stefano Cappa, dell’University School for Advanced Studies di Pavia.

Sottolineato che le osservazioni attuali implicano «un disaccoppiamento della neurodegenerazione e della patologia» nei pazienti con AD di tipo PPA, aggiungendo che «sembra ragionevole concludere che la neurodegenerazione, e non la semplice presenza di patologia, è ciò che è correlato con la presentazione clinica in questi pazienti».

Gli editorialisti rilevano che lo studio ha alcuni limiti: la dimensione del campione è relativamente piccola, non tutti i pazienti con AD di tipo PPA sono stati sottoposti ad autopsia, la RM prima era disponibile solo per il gruppo afasia e i due gruppi avevano diversi test di memoria per il confronto della loro memoria di riconoscimento.

In ogni caso, concludono che questo studio «fornisce importanti approfondimenti sulle potenziali ragioni della vulnerabilità differenziale del substrato neurale della memoria nei pazienti con diverse presentazioni cliniche di AD».

Mesulam MM, Coventry C, Kuang A, Bigio EH, Mao Q, Flanagan ME, Gefen T, Sridhar J, Geula C, Zhang H, Weintraub S, Rogalski EJ. Memory resilience in Alzheimer’s disease with primary progressive aphasia. Neurology. 2021 Jan 13. doi: 10.1212/WNL.0000000000011397. Epub ahead of print.

leggi

Sajjadi SA, Ash S, Cappa S. Glass half full: Preservation of memory in Alzheimer-related primary progressive aphasia. Neurology. 2021 Jan 13. doi: 10.1212/WNL.0000000000011404. Epub ahead of print.

leggi