Sta per arrivare il Tour di Pokémon GO di Kanto

In arrivo il 20 febbraio il Tour di Pokémon GO di Kanto: tutte le info sul mega evento, si dovrà acquistare un biglietto nel negozio dell’app

Conto alla rovescia per il Tour di Pokémon GO di Kanto, il megaevento previsto per il 20 febbraio che celebra la regione dove sono ambientati primi giochi dei Pokémon. Per partecipare ai festeggiamenti sarà necessario acquistare un biglietto nel negozio dell’app. In caso contrario, ci saranno comunque alcune funzioni da sfruttare nel corso dell’evento.

Ecco tutte le info.

Pokémon GO di Kanto: verde o rosso?

Per prima cosa, una volta acquistato il biglietto, sarà necessario scegliere la versione a cui si preferisce partecipare, verde o rossa. In base alla scelta cambieranno i tipi di Pokémon speciali. Ecco un riepilogo breve:

Versione Rossa

Pokémon esclusivi della Versione Rossa: potrete attrarre con l’Aroma Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther ed Electabuzz.

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran♀, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowzee, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto e Dratini.

Versione Verde

Pokémon esclusivi della Versione Verde: potrete attrarre con l’Aroma Sandshrew, Vulpix, Meowth, Bellsprout, Magmar e Pinsir.

Avrete più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♂, Vulpix, Meowth, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Exeggcute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Horsea, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanyte e Dratini.

Ricerca speciale del Tour di Pokémon GO di Kanto

Una volta completata la ricerca speciale del Tour di Pokémon GO di Kanto, durante la quale si viaggerà con il Professor Willow e si incontrerà un Ditto cromatico, potrà essere sbloccata una nuova sfida, la ricerca magistrale. Se verrà completata sarà possibile incontrare un Mew cromatico. Ma non sarà così semplice. Sono tanti, infatti, gli incarichi da portare a termine, come vincere il premio di platino di Kanto, catturare 30 Pokémon di ogni tipo, girare 151 diversi Pokéstop, percorrere 151 km e molto altro.

Le sfide di collezione

Durante il Tour di Pokémon GO di Kanto saranno disponibili 10 sfide di collezione, da portare a termine entro il 28 febbraio.

Rosso (scambio) o Rosso (aroma)

Verde (scambio) o Verde (aroma)

Raid

Ricerca

Evoluzione

Anche in questo caso, la versione scelta tra rosso e verde cambierà il modo in cui completare le sfide.

Le altre sfide di collezione prendono ispirazione dalle città originali del gioco, e sono:

Biancavilla

Plumbeopoli

Celestopoli

Fucsiapoli

Lega Pokémon

Nota bene: i Pokémon usciti dalle Uova e quelli ombra salvati dal Team GO Rocket non verranno considerati.

Il programma

L’evento verrà diviso in cinque diversi blocchi orari dedicati a queste città, che si apriranno due volte ciascuno. Le ultime due ore includeranno tutti i Pokémon apparsi nel periodo precedente.

Ecco gli orari:

Dalle 9:00 alle 10:00: Biancavilla

Dalle 10:00 alle 11:00: Plumbeopoli

Dalle 11:00 alle 12:00: Celestopoli

Dalle 12:00 alle 13:00: Fucsiapoli

Dalle 13:00 alle 14:00: Lega Pokémon

Dalle 14:00 alle 15:00: Biancavilla

Dalle 15:00 alle 16:00: Plumbeopoli

Dalle 16:00 alle 17:00: Celestopoli

Dalle 17:00 alle 18:00: Fucsiapoli

Dalle 18:00 alle 19:00: Lega Pokémon

Dalle 19:00 alle 21:00: Pokémon apparsi durante tutte le ore precedenti

Tour di Pokémon GO: Kanto senza biglietto

Se non hai acquistato il biglietto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrai partecipare all’evento Tour di Pokémon GO: Kanto in questo modo: