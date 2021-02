Neuraxpharm fornirà cannabis terapeutica alla Francia

Neuraxpharm è stata selezionata per un prestigioso programma pilota dell’ANSM per la fornitura di cannabis terapeutica in Francia

Il Gruppo Neuraxpharm (Neuraxpharm), azienda farmaceutica leader in Europa, specializzata nel Sistema Nervoso Centrale (SNC), annuncia oggi che la sua affiliata, Neuraxpharm Francia, in collaborazione con Panaxia Labs, la più grande azienda israeliana produttrice di cannabis a scopo terapeutico, è stata selezionata per partecipare al programma pilota dell’Agenzia nazionale francese (ANSM) per l’utilizzo medico della cannabis.

Neuraxpharm si è distinta come una delle prime aziende farmaceutiche europee a includere prodotti a base di cannabis terapeutica nel suo portafoglio, con una cooperazione commerciale iniziata con Panaxia lo scorso anno in Germania, il più grande mercato di cannabis dopo gli USA. Neuraxpharm e Panaxia hanno presentato, congiuntamente, la propria candidatura al programma lanciato dall’Agenzia nazionale francese (ANSM), nell’ottica di una collaborazione strategica mirata a inserirsi nel mercato francese in questa prima fase. Il programma si basa su scrupolosi parametri e altissimi standard per garantire la conformità ai processi di coltivazione e produzione, la qualità del prodotto e la sicurezza dei canali di distribuzione. La Francia rappresenta il quinto mercato nel mondo per utilizzo di farmaci nel SNC [1] e vanta la legislazione più ferrea nel panorama occidentale per quanto riguarda l’uso della cannabis a scopi terapeutici. Secondo stime recenti, ci sono 700.000 pazienti in Francia, su una popolazione di circa 67 milioni di persone, che potrebbero avere diritto al trattamento con cannabis terapeutica.

Insieme a Neuraxpharm e Panaxia, altri tre leader mondiali della cannabis terapeutica hanno partecipato alla selezione per il programma pilota: un’eloquente conferma del rilievo che Neuraxpharm ha nel mercato europeo, in questo specifico settore. Nell’ambito dello stesso programma, sono stati selezionati quattro prodotti che hanno soddisfatto i rigorosi requisiti stabiliti dall’ANSM in relazione ai prodotti finiti. Questi includono formulazioni orali a base prevalentemente di THC o CBD o formulazioni che contengono una quantità bilanciata di THC e CBD. L’elenco delle indicazioni terapeutiche fornito dall’ANSM include patologie quali il cancro, alcuni tipi di epilessia, sclerosi multipla, le cure palliative e i trattamenti per alleviare il dolore, laddove le terapie tradizionali non hanno avuto effetto.

Questa selezione apre la strada alla distribuzione di cannabis a scopi terapeutici sotto forma di innovative formulazioni, consentendo l’inizio del programma pilota entro il 31 marzo del 2021. Il monitoraggio degli standard qualitativi dei prodotti accompagnerà tutte le fasi di questo prestigioso programma pilota, che fornirà gratuitamente ai pazienti che ne prenderanno parte i prodotti a base di cannabis terapeutica.

Il progetto durerà due anni e fornirà prodotti a base di cannabis terapeutica ai 3.000 pazienti che soddisfano i requisiti. I medici, gli infermieri e i farmacisti che sono stati selezionati per il programma parteciperanno a una formazione specifica per la registrazione e il rilascio di prescrizioni di cannabis medica ai pazienti. Al termine del programma, le autorità francesi prenderanno una decisione in merito alla concessione delle licenze per l’uso e la vendita in Francia di prodotti a base di cannabis terapeutica.

Il Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO di Neuraxpharm, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati selezionati a partecipare al programma pilota per l’uso della cannabis terapeutica in Francia, che rappresenta un mercato importante nell’ambito di un settore come quello della cannabis terapeutica, in rapida espansione a livello internazionale. Essendo una delle prime aziende farmaceutiche a distribuire prodotti a base di cannabis terapeutica in Europa, siamo in una posizione ideale per introdurre responsabilmente questi prodotti in nuovi mercati, in collaborazione con Panaxia, di tali prodotti a base di cannabis terapeutica al fine di offrire le più innovative soluzioni terapeutiche nell’area del SNC a pazienti con esigenze mediche non ancora soddisfatte. Siamo fiduciosi che l’esempio della Francia incoraggerà altri Paesi ad adottare l’impiego terapeutico della cannabis negli anni a venire”.

Il Dr. Dadi Segal, CEO di Panaxia Israele, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Neuraxpharm ci colloca in una posizione di leadership nel mercato della cannabis terapeutica in Francia, mercato che è destinato a una rapida crescita. I pazienti che prenderanno parte al programma potranno beneficiare di prodotti innovativi e di alta qualità, frutto della nostra grande esperienza nella produzione e nella commercializzazione di formulazioni avanzate, che soddisfano la crescente richiesta di un trattamento per patologie che non rispondono ai trattamenti tradizionali”.

Riferimenti bibliografici

[1] Fonte: IQVIA