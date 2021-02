Larocca online con il nuovo brano “Satelliti”

“Satelliti” è il nuovo singolo di Larocca, disponibile sulle piattaforme digitali: il brano anticipa l’uscita dell’album “Fatto d’argilla”

Satelliti, il nuovo singolo di Larocca.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album dal titolo Fatto D’Argilla, disco che è stato vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/202. Satelliti èun nuovo capitolo per il cantautore pugliese che ci porta con sè in un viaggio pop interstellare dove hanno valore soprattutto le piccole cose, gli eroi quotidiani e la posività nascosta nei dettagli. Fuori oggi venerdì 29 gennaio 2021, il nuovo singolo diIl brano anticipa l’uscita del nuovo album dal titolo Fatto D’Argilla, disco che è stato vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/202. Satelliti èun nuovo capitolo per il cantautore pugliese che ci porta con sè in un viaggio pop interstellare dove hanno valore soprattutto le piccole cose, gli eroi quotidiani e la posività nascosta nei dettagli.

Si tratta di un viaggio alla ricerca di una spensieratezza ritrovata, un sogno di leggerezza che permette di staccare i piedi dal suolo. La voglia di perdersi, di lasciarsi andare, verso un presente difficile da decifrare e un futuro ancora da costruire. Il mondo ci appare sempre più un posto non cosi ospitale come credevamo, non più un luogo del possibile, in cui è difficile sentirsi “eroi”. Forse bisogna fermarsi per capire dove abbiamo sbagliato e come si può migliorare. Il modo perfetto per cominciare a farlo è attraverso i bambini, attraverso il loro modo di vedere le cose. Abbiamo la possibilità di ricostruire un mondo che rappresen’ la nostra identità di esseri umani ma non solo, un mondo che condividiamo con altri esseri viventi e con la natura, un mondo in cui sentirci ospiti e non padroni.

Le sonorità Pop del brano sono tate curate da Marco Olivi e Raffaele Scogna. Il brano è stato registrato a Milano nell’Ishtar Recording Studio, le voci invece sono state registrate a Gravina in Puglia dal fonico Giovanni Gramegna. Il mastering è a cura di Giovanni Versari.