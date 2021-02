Michelle Obama su Netflix con “Waffles+Mochi”

WAFFLES + MOCHI, LA TRAMA

Ambientata nella Terra dei Surgelati, la serie racconta di due migliori amici di nome Waffles e Mochi con un sogno comune: diventare chef. L’unico problema è che tutto quello che cucinavano era fatto di ghiaccio. Quando questi due amici del gusto vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato, inizia per loro l’avventura culinaria della vita. Con l’aiuto di volti nuovi e amichevoli come la signora Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, i due protagonisti partono per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità. Che stiano raccogliendo patate nelle Ande del Perù, assaggiando spezie in Italia o preparando miso in Giappone, questi curiosi esploratori scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un’occasione per fare nuove amicizie. Waffles + Mochi è un invito entusiasmante per far cucinare insieme bambini e adulti e connetterli alle culture di tutto il mondo.

Erika Thormahlen e Jeremy Konner, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono gli showrunner e produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack e Michelle Obama.