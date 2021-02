Global Teacher Prize 2021: candidature fino al 30 aprile

Global Teacher Prize 2021: aperte le candidature, c’è tempo fino al 30 aprile. In palio un milione di dollari per i docenti e 50mila dollari per gli studenti

Aperta la settima edizione del Global Teacher Prize, l’iniziativa in collaborazione con l’Unesco che premia i più interessanti progetti nel campo dell’educazione. Quest’anno il premio si arricchisce anche con il Chegg.org Global Student Prize, lanciato dalla Varkey Foundation.

“Sia docenti che studenti meritano un enorme riconoscimento per il loro eroismo durante la pandemia e per il ruolo di primo piano che assumeranno nella futura ricostruzione”, ha detto Ranjitsinh Disale, insegnante indiano vincitore del Global Teacher Prize 2020 che ha invitato alla partecipazione i docenti italiani, che durante la pandemia “si sono impegnati eroicamente anche più del dovuto per permettere ai giovani di continuare ad apprendere. Saranno gli insegnanti e gli studenti a giocare un ruolo di primo piano nella ricostruzione e nella ripresa nazionale– ha aggiunto Ranjitsinh Disale- Se vogliamo costruire un domani migliore, dobbiamo riconoscere il loro lavoro in ogni angolo d’Italia, come grande fonte di ispirazione”.

Un milione di dollari il premio per gli insegnanti, 50mila dollari quello per gli studenti. Il Chegg.org Global Student Prize punta a creare una nuova piattaforma che metta in evidenza l’esempio degli studenti, affinché possano avere un’influenza importante sull’apprendimento, sulla vita dei loro compagni e sulla società intera. Il premio è aperto a tutti gli studenti di almeno 16 anni che sono iscritti a un’istituzione accademica o ad un programma di formazione professionale. Possono partecipare anche studenti part-time e studenti iscritti a corsi online.

Insieme, il Global Teacher Prize e il Chegg.org Global Student Prize racconteranno storie stimolanti da entrambe le facce del mondo dell’educazione. I premi metteranno in luce il grande lavoro degli insegnanti nel preparare i giovani al futuro e la straordinaria promessa rappresentata dagli studenti più brillanti per la scuola e la società in generale.

“Questi due premi sono stati creati per sottolineare l’importanza dell’educazione nell’affrontare le grandi sfide che ci aspettano, dai cambiamenti climatici alla crescente disuguaglianza e alle pandemie globali- ha commentato Sunny Varkey, fondatore del Global Teacher Prize e del Cheggg.org Global Student Prize– Anche ora che i leader mondali sono occupati a perseguire il fondamentale obiettivo di mettere fine a questa terribile pandemia, li invito a non dimenticare mai che solo dando la priorità all’educazione possiamo salvaguardare il nostro futuro. L’istruzione è la chiave per affrontare il futuro con fiducia”.

Sul sito www.globalteacherprize.org è possibile candidarsi sia al Global Teacher Prize sia al Chegg.org Global Student Prize, entro venerdì 30 aprile 2021. Per entrambi i premi, saranno selezionati 50 candidati e, in seguito, saranno annunciati i nomi dei 10 finalisti, che hanno contribuito ad accrescere il rispetto verso la professione di insegnante e a fornire un riconoscimento globale agli studenti più brillanti. Tra questi ultimi, la Global Teacher Prize Academy, costituita da personalità di rilievo, sceglierà i vincitori di entrambi i premi, che saranno annunciati in diretta durante una cerimonia speciale.

Per candidare un insegnante o uno studente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), chi lo propone deve scrivere una breve descrizione online per spiegare la propria scelta. L’insegnante o lo studente o studentessa candidati da altri riceverà quindi un’e-mail che li informerà della nomina per invitarli a candidarsi. L’iscrizione può essere compilata in inglese, cinese mandarino, arabo, francese, spagnolo, portoghese e russo.