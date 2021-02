Lukaku vs Ibra: a San Siro il murale di SteReal e KayOne

“Lukaku vs Ibrahimović: Face to Face – Heart to Heart” è il nuovo murale di SteReal e KayOne realizzato all’esterno di San Siro

Dopo il recente derby di Coppa Italia Inter-Milan – che ha visto Lukaku e Ibrahimović scontrarsi nel famoso faccia a faccia diventato virale -, nei pressi dello Stadio San Siro è apparso il graffito che ritrae l’epica scena ripresa da tutti i giornali.

“Lukaku vsIbrahimović: Face to Face – Heart to Heart” è opera dei due noti street artists milanesi SteReal e KayOne, un murale nato da un’idea di Alessandro Paolo Mantovani, founder e art curator di STRADEDARTS 1988 Urban Gallery.

Lo scontro fisico nonché verbale tra gli attaccanti delle due squadre viene tradotto dai due artisti in un dipintotutt’altro che violento, un’opera d’arte urbana che intende lanciare un messaggio di pace e d’amore, racchiuso nello slogan “Face to Face – Heart to Heart”, titolo ripreso da una famosa hit dei Twins del 1982, dall’omonimo titolo. Interessante notare come, alla sinistra di Lukaku nella maglia nero-azzurra, la lettera “i”della scritta “Milano” è rappresentata dal Duomo, simbolo dell’appartenenza e dell’attaccamento alla propria terra, e in questo caso anche alla propria squadra e alla rispettiva fede calcistica.

In vista del derby che verrà giocato domenica prossima, un “faccia a faccia, cuore a cuore” per calmare gli animi etrasmettere un’immagine positiva: la fede nero-azzurra e quella rosso-nera si affrontano faccia a faccia, cuore a cuoresì, ma per metterci tutto l’impegno e vincere quella che è la partita più importante dell’intero Campionato e che dopo 10 anni torna ad essere decisiva per la vittoria finale dello scudetto tricolore.

Un messaggio, dunque, dal significato simbolico che svolta in chiave agonistica e sportiva, un’immagine inizialmente negativa: “Agonismo, intensità e amore per la squadra, per Milano. Questo è quello che abbiamo rappresentato, uno scontro che può diventare anche duro, ma solo in campo, per portare a casa il risultato, faccia a faccia, ma con il cuore, nero azzurro o rosso nero” (KayOne).

Non è nuova la collaborazione tra Stefania Marchetto in arte SteReal(che firma la parte figurativa) e Marco Mantovani in arteKayOne(autore del lettering), due stili diversi Street Art e Writing perfettamente fusi insieme e due diversi mondi di provenienza che, lavorando a quattro mani, realizzano insieme, e nell’arco di poche ore,un’opera d’arte che ritrae un momento che passerà alla storia.

Con la direzione artistica di Alessandro Paolo Mantovani, founder, project manager e art curatordi SRADEDARTS 1988 Urban Gallery,“DERBY MILANO”Lukaku vsIbrahimović: Face to Face – Heart to Heart”èun murale a cura di due street artist molto attivi sulla scena italiana: Stefania Marchetto in arte SteReal, i cui lavori, lasciati in giro tanto in Italia quanto all’estero, si contraddistinguono per la forte impronta realistica che l’ha resa riconoscibile tra le figure femminili dell’urban art italiana, e Marco Mantovani in arteKayOne, pioniere della street art milanese e in particolare del graffiti writing, che lo ha appassionato sin da piccolo, cominciando a dipingere per strada fin dal 1988.

