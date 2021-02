Le foto dei cani blu avvistati in Russia sono virali

Le foto di un branco di cani blu scattate in Russia hanno fatto il giro del mondo: la colorazione potrebbe essere dovuta all’esposizione a rifiuti tossici

Hanno fatto il giro del mondo le fotografie di un branco di cani blu scattate in Russia, nei pressi della cittadina di Dzerzhinsk. Gli strani esemplari immortalati, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non hanno destato però solo stupore ma anche preoccupazione.

La colorazione del loro pelo, infatti, potrebbe essere la conseguenza di rifiuti tossici con cui sono entrati in contatto.

I cani blu sono stati avvistati nelle vicinanze di Dzerzhinskoye Orgsteklo, uno stabilimento chimico abbandonato da anni. Qui sarebbero ancora presenti scorie chimiche, tra cui il solfato di rame. Questa sostanza, che può causare infiammazioni, sarebbe la principale responsabile della bizzarra colorazione del pelo degli animali.