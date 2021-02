I Rovere chiamano Mameli per “Freddo cane”

I Rovere con Mameli nel nuovo singolo “Freddo cane”: il brano fuori per Sony Music Italy e prodotto da Matteo Cantaluppi e Marco Paganelli

Due volti diversi, ma simili. Due talenti lontani ma uniti da una strana somiglianza, di quelle che porterebbe a dire: siete fratelli? O forse siete gemelli? A volte un incontro tra due artisti nasce cosi, dai messaggi dei fan che ti fanno notare sui social che esiste la tua “faccia gemella”.

A quel punto, un po’ per gioco un po’ per arte, non resta altro che cercare un confronto diretto con il proprio alter ego. Ed è cosi che nasce “Freddo cane”, il nuovo singolo dei rovere feat. Mameli, uscito per Sony Music Italy e prodotto da Matteo Cantaluppi e Marco Paganelli.

“Tutti i fan ci scrivevano di questa somiglianza fisica, che quando avevo il pizzetto più lungo era ancora più evidente. Cosi- racconta il frontman Nelson- io e Mameli abbiamo iniziato a sentirci, a conoscerci. Poi a scrivere”.

“Il pezzo – continua Nelson come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – per un po’ è stato gestito a distanza, ci siamo incontrati per la prima volta in studio e dal vivo ho scoperto che è più alto di me! Freddo cane è riferito a quello che ci circonda, che spesso ci trasmette inadeguatezza e confusione. Sentimenti freddi insomma, come il vento gelido del mare in inverno, e che possono essere ben rappresentati dall’immagine di un cane, solo a godersi il rumore delle onde. Pronto a ululare il suo essere perso nel mondo, ma pronto anche a trovare una nuova strada”.