Ditonellapiaga nuova stella della scena musicale

Chi è Ditonellapiaga, la nuova icona urban della scena musicale. Romana, classe 1997, è autrice e cantante: “Spreco di potenziale” è il suo nuovo singolo

Si fa chiamare Ditonellapiaga, non ha ancora 25 anni e nel 2021 uscirà il suo primo album. Margherita Carducci è la nuova icona urban della scena musicale contemporanea. Spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica, non smette mai di interrogarsi su cosa significhi essere una ragazza nel secondo decennio del XXI secolo.

I primi passi nel mondo della musica

bbrod, Ditonellapiaga mette a fuoco la sua incredibile versatilità sia come autrice che come cantante. Oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale. Da piccola, racconta la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), le pop star americane. Da adulta, protagonista indiscussa del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. Con il duo di producer romani mette a fuoco la sua incredibile versatilità sia come autrice che come cantante. Oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

I singoli

Un’ipnotica versione di Per un’ora d’amore (Matia Bazar) e Morphina, in cui celebra con sonorità elettroniche e ritmi dance, il desiderio rimosso e la libido dimenticata dell’epoca pandemica, sono i brani che precedono Spreco di potenziale, il terzo estratto del disco d’esordio in arrivo quest’anno. Fuori per Dischi Belli/BMG Italy, nel nuovo singolo Ditonellapiaga canta la fine di un amore incompiuto e mostra il suo aspetto più intimo e personale. Un brano su quei sentimenti opposti che vive chi si sta lasciando: l’amarezza per una storia che finisce e la serenità che arriva dopo la liberazione, insieme alla voglia di ricominciare.

Siamo uno spreco di potenziale

Tu mi dici che hai bisogno di due settimane

Io che per vederti ho preso il quarto regionale

Siamo uno spreco di potenziale

Tu mi dici che hai bisogno di ordine mentale

Io che avrei solo bisogno di lasciarti andare

Un testo che richiama il nostrano indie-pop ma che nel sound (firmato dal duo romano bbprod) e nella voce è catapultato “dentro un orizzonte che ha il respiro del grande pop internazionale”.