Yodaman ft. Speaker Cenzou: fuori “Gabbie”

Yodaman ft. Speaker Cenzou: online sulle piattaforme digitali il singolo “Gabbie” che parla di dipendenze e prigioni mentali

Fuori in digitale (https://magmamusic.streamlink.to/gabbie) per Magma Music “Gabbie”, il nuovo singolo di Yodaman (1989) con il featuring di Speaker Cenzou (1976) e la produzione musicale di Yazee.

“Gabbie” nasce dall’incontro tra i due artisti napoletani: Yodaman, pioniere in Italia del grime, e Speaker Cenzou, rapper che si è fatto notare nei primi anni ’90 e ha intrapreso il suo percorso artistico fin qui con estrema coerenza.

Il brano fa riferimento alle gabbie in cui inconsciamente ci si lascia imprigionare, per esempio – come dice il testo – la dipendenza dai numeri inculcataci dai social network.

“La gabbia – racconta Yodaman – è uno state of mind: dall’uso smodato dei social network o delle sostanze, alle ‘fashion victim’, tutto può diventarlo… io non ho nulla da insegnare ma con questo brano voglio comunicare la sensazione di vuoto e isolamento che queste gabbie possono creare in ognuno di noi”.

“Ci siamo divertiti – continua Speaker Cenzou – a puntare le telecamere su quest’orda informe che pare mossa da una coscienza collettiva, ma che in realtà è l’apoteosi dell’individualismo. Oggi che la futilità viene venduta come bisogno, questo clima opprime. Da qui scaturisce il vero bisogno di rompere le gabbie”.

Su YouTube, inoltre, è disponibile il lyric video del brano: https://youtu.be/TJRtFwOdojw

Yodaman

Yodaman, è un rapper e produttore nato a Napoli, tra i pionieri del grime in Italia. Inizia la sua carriera solista partendo dai club e centri sociali milanesi accompagnando al microfono i DJ durante i loro set. Nel 2016 collabora con il produttore inglese Macabre Unit pubblicando il singolo “Niente Di Vero”, remixato in seguito dal fratello Deadroom. Dalla collaborazione con la Numa Crew nel 2017 nascono i brani “My Block” e “Ma Di Che”, presenti nell’album di Ninjaz MC “Showgun” (per Grimeit/Hellmuzik), e nel 2018 pubblica il secondo singolo ufficiale “Chiove” con uno speciale remix UK Garage proprio della crew fiorentina. Nel 2019 pubblica il suo primo album “Gioco Sporco” (per Antistandard Recs.) e partecipa alla prima edizione di “Grime Olympics” un programma di Marcus NASTY per la storica emittente inglese Rinse FM.