tha Supreme sta per tornare con un nuovo lavoro

tha Supreme stuzzica i fan: “Sto esportando un mixtape”. Il rapper su Instagram fa pensare a una pubblicazione imminente

tha Supreme sta per tornare. A lanciare un indizio importante è lo stesso rapper e producer che oggi, su Instagram, ha allertato i propri fan scrivendo un messaggio che non lascia dubbi: “Sto esportando un mixtape da questo pc”.

Dopo aver pubblicato“23 6451” e il mixtape “Bloody Vinyl 3”, tha Supreme dimostra di non aver mai abbandonato lo studio di registrazione e presto, infatti, lo sentiremo anche nel nuovo disco di Gazzelle, “Ok”, uscito il 12 febbraio. Il rapper duetta con il cantautore in “Coltellata”. Per il nuovo mixtape, non ha dato indicazioni sulla pubblicazione. La sensazione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è che non bisognerà aspettare troppo.