Ricciardi chiede a Speranza lockdown totale: insorge la politica

Walter Ricciardi invoca il lockdown totale: “Ne parlerò in settimana con Speranza”. Il mondo della politica all’attacco: “Non se ne può più”

Walter Ricciardi, torna ancora una volta a invocare il lockdown totale e il mondo della politica insorge. “Bisogna cambiare subito la strategia di contrasto al Covid: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata” ha affermato all’ANSA il consigliere del ministro della Salute.

Per il braccio destro di Speranza, riconfermato al dicastero della Salute dal neo premier Mario Draghi, “è evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”.

Per Ricciardi inoltre anche la ripaertura degli impianti sciistici è da bloccare: “In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti”.

Le reazioni del mondo politico

“Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale. Ogni domenica i cittadini e le imprese italiane si chiedono perché non sia possibile un #lockdown ad personam per Ricciardi. Aiuto… Presidente Draghi…” scrive su twitter il governatore ligure Giovanni Toti.

Per il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it “non se ne può più di ‘esperti’ che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità”.

Più duro Vittorio Sgarbi: “Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura“. Secondo il deputato, spiega la Dire (www.dire.it), Draghi “subito dopo l’incarico ricevuto da Mattarella aveva evocato la condizione depressiva degli italiani. Tuttavia, le analisi sbagliate dal Comitato tecnico scientifico e le prospettive senza speranza con la proposta di un nuovo lockdown totale fatta dal consigliere Walter Ricciardi, peraltro in contrasto con ricercatori ben più esperti di lui, non consentiranno a Draghi di fare uscire gli italiani dalla depressione economica e fisica”. Conclude Sgarbi: “Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi. Dopo un anno, diversamente dalla Cina, non si vede la luce“.