Mondiali di sci: Kriechmayr vince la Discesa libera

Mondiali di sci a Cortina: l’austriaco Vincent Kriechmayr si impone nella discesa maschile. Delusione Italia: gli Azzurri sono fuori dal podio

Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile ai mondiali di Cortina d’Ampezzo. Secondo successo, spiega la Dire (www.dire.it), dopo quello ottenuto nel superG, per l’atleta austriaco che ha chiuso con il tempo di 1’37″79. Argento per Andreas Sander, in ritardo di un solo centesimo di secondo. Il bronzo, a 18 centesimi, lo conquista lo svizzero Beat Feuz.

Delusione azzurra nella discesa maschile ai mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo. Dominik Paris è arrivato quarto a 65 centesimi da Vincent Kriechmayr. Sesto Christof Innerhofer a 90 centesimi. Fuori dai primi 20 Matteo Marsaglia, mentre Florian Schieder è caduto durante la gara.

Per Schieder sospetta rottura del crociato

Lo sciatore azzurro Florian Schieder, nella caduta di oggi a Cortina durante la discesa maschile, ha riportato una sospetta rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La Commissione medica della Federazione italiana sport invernali (Fisi) che lo ha visitato attende conferma dalla risonanza magnetica in corso.