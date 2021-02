Moda: Altaroma va in diretta dagli studi di Cinecittà

Dodici, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le sfilate in programma che vedranno, tra gli altri, alcuni tra i finalisti di Who is on next? 2020, tre talk – uno per ogni giornata – realizzati in collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore, performance, nonché la settima attesa edizione di Showcase, il format dedicato ai giovani brand emergenti che attira buyer e stampa da ogni angolo del mondo.

Il 2021 vede Roma avvicinarsi a Firenze e Milano, in un unico calendario continuo del fashion italiano. Un traguardo e un riconoscimento per giovani designer, outsider e realtà indipendenti.