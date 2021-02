Mahmood moderno Inuyasha nel nuovo videoclip

Mahmood è un moderno Inuyasha nel video del suo nuovo singolo: nella clip il cantautore veste gli abiti realizzati in esclusiva da Riccardo Tisci

“Inuyasha” di Mahmood è anche su YouTube con il video ufficiale del brano, nato una visione creativa dello stesso cantautore che ha immaginato la storia, curandone lo sviluppo dalla realizzazione del moodboard, alla sceneggiatura e alla fotografia, seguendo ogni aspetto insieme al regista che ha voluto al suo fianco, Simone Rovellini per Hive Division e K+.

Gli abiti di Riccardo Tisci

Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry, ha disegnato due abiti in esclusiva per Mahmood nel video musicale di ‘Inuyasha’. Da quando è arrivato alla guida di Burberry nel 2018, Riccardo ha realizzato abiti su misura per diversi artisti, tra i quali Beyoncé, Billie Eilish, Kim Kardashian, Marina Abramovic e Rosalía.

Mahmood, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), incarna così un moderno Inuyasha, immerso in un’atmosfera magica e sospesa, che vaga fra ghiacciai inospitali e foreste innevate, senza una meta definita. Nel video incontra la Sfera dei Quattro Spiriti, potente simbolo, e strumento per elevarsi o distruggersi a seconda dell’uso e delle mani che la intercettano.

Il video, con un’attenzione ai dettagli dal grande respiro, mette in scena lo spirito del brano che descrive la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore, rinchiudendola “dentro una crisalide”.