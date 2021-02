Il rapper Oprio torna con il suo “Chaos”

“Chaos” è il singolo che segna il ritorno del rapper napoletano Oprio: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

“Chaos” nuovo singolo del rapper napoletano Oprio è lo specchio del periodo storico che attualmente stiamo vivendo. Le incertezze, le ansie, le preoccupazioni, suscitano in noi tutta una serie di timori e sensazioni che ci destabilizzano, al punto da cercare rifugio laddove siamo certi di trovare una via di evasione: la mente.

Solo che la mente, ’arma potente, a seconda dei casi può salvarti o trascinarti ulteriormente ed irreversibilmente nel chaos. Perché mai come adesso, niente è lasciato al caso, tutto è in mano al chaos.

Daniele Priore, in arte Oprio, è un artista classe ’89 proveniente da Napoli.

Da sempre appassionato della Hip-Hop culture, in particolare della Rap music, inizia a scrivere i primi testi a 14 anni, seppur mai incisi e pubblicati. All’età di 16 anni inizia ad esibirsi nei primi freestyle contest di rap, riscuotendo fin da subito attenzioni da parte della scena campana e raggiungendo traguardi importanti in tutto il territorio. Questo percorso lo porterà a sfidarsi sul palco con gente dello spessore di Rancore e Clementino, e la sua fama lo porterà ad essere invitato da Ensi come testa di serie all’evento “Run2Glory”, che ospita personaggi del calibro di Nerone e Nitro.

Oprio vanta inoltre numerosi progetti e collaborazioni sia a livello locale (“Napoli Rap Cypher” assieme ad artisti quali DjUncino – Luche Official Dj, Shaone de la Famiglia, Speaker Cenzou, Lucariello, Clementino, Leleblade, etc…) che a livello nazionale (“Viene e Va pt. 2 e pt 3” by DjGruff, assieme a tutto il top della scena hip hop italiana).

Dopo aver pubblicato un album e un EP, ora è pronto per una nuova avventura insieme team di Sorry Mom!

Link al video

https://www.youtube.com/watch?v=SIrssbELYHg&ab_channel=OPri%C3%B2

ASCOLTA “CHAOS”!

Spotify: http://spoti.fi/3a3raQI

YouTube: https://bit.ly/3oeSxMD

iTunes: http://apple.co/3qTbmXg

Deezer: http://bit.ly/368LDlQ

Amazon: https://amzn.to/3ptpTZq

https://www.instagram.com/danieleoprio/

https://www.facebook.com/proprioprio