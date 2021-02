Il disco “Amici Bro” è già in ristampa

Il disco “Amici Bro” esaurito in poche ore su Amazon: la trasmissione di Maria De Filippi annuncia la ristampa dell’album, ecco la tracklist

Nell’ultima puntata di Amici 20, andata in onda sabato 13 febbraio, Maria De Filippi ha annunciato il pre-order di Amici Bro. Il disco della compilation dei talenti della scuola è il progetto musicale in edizione limitata, preordinabile in esclusiva su Amazon. Nel giro di poche ore però la disponibilità è terminata.

Fortunatamente per gli appassionati spettatori della trasmissione, la produzione del programma ha annunciato che Amici Bro è già in ristampa.

Intanto, ecco la tracklist come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it):

Yellow di Aka7even

L’amore davvero di Arianna

Parole a caso di Deddy

Auricolari di Enula

Dimmi di Esa

Guacamole di Evandro

Libertad di Ibla

Il Natale e l’estate di Leonardo

Il sole alle finestre di Raffaele

Lady di sangiovanni

Las Vegas di Tancredi