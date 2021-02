Arriva Hausen, la prima serie horror di Sky

Dalla Germania arriva Hausen, una fiaba dark davvero inquietante: tutto quello che c’è da sapere sulla prima serie horror Sky Original

Un padre e un figlio, una tragica perdita e la voglia di ricominciare da zero. Due persone alla ricerca di una casa e di nuove possibilità, che si ritrovano in un luogo di forze oscure e occulte: un palazzone prefabbricato minaccioso e ingombrante, che si nutre delle infelicità di chi lo abita. Sono questi gli elementi alla base di Hausen: una fiaba dark targata Sky Original, una produzione tedesca diretta da Thomas Stuber con Tristan Göbel e Charly Hübner.

HAUSEN, LA TRAMA

Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri (Tristan Göbel) e suo padre Jaschek (Charly Hübner) si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Mentre Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell’edificio, Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, Juri dovrà convincere gli inquilini, in parte ostili e in parte indifferenti, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, già caduto vittima della maledizione dell’edificio.

HAUSEN, DATA DI USCITA

Gli episodi, prodotti da Lago Film per Sky Deutschland come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), debuttano sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW TV.

HAUSEN, IL TRAILER