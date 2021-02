Ketamina risolve disturbo post-traumatico da stress

Disturbo post-traumatico da stress: rapido sollievo ottenuto con infusioni ripetute di ketamina secondo i risultati di una nuova ricerca

Le infusioni ripetute per via endovenosa di ketamina forniscono un rapido sollievo ai pazienti con disturbo post-traumatico da stress (PTSD). È quanto suggerisce una nuova ricerca sull’ “American Journal of Psychiatry”.

In quello che i ricercatori definiscono il primo studio controllato randomizzato di somministrazione ripetuta di ketamina per PTSD cronico, 30 pazienti hanno ricevuto sei infusioni di ketamina o midazolam (usato come placebo psicoattivo) per 2 settimane consecutive.

Tra il basale e la settimana 2, coloro che ricevevano ketamina hanno mostrato un miglioramento significativamente maggiore rispetto ai soggetti ai quali è stato somministrato midazolam. I punteggi totali sulla scala PTSD somministrata dal clinico per il DSM-5 (CAPS-5) nel primo gruppo erano quasi 12 in meno rispetto al secondo gruppo alla settimana 2, soddisfacendo la misura dell’esito primario dello studio.

Inoltre, il 67% rispetto al 20% dei pazienti, rispettivamente, era considerato responsivo al trattamento; il tempo di perdita di risposta nei soggetti del gruppo trattato con ketamina è stato di 28 giorni.

Sebbene i risultati complessivi corrispondessero a quelli attesi, «ciò che è stato sorprendente è stato quanto fossero solidi i risultati» sottolineano gli autori, guidati da Adriana Feder, professore associato di Psichiatria alla Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York City.

È stato inoltre abbastanza sorprendente che in uno studio di soli 30 partecipanti, «siamo stati in grado di mostrare una differenza così chiara» tra i due gruppi di trattamento, proseguono Feder e colleghi, che è anche co-inventore dei brevetti rilasciati per l’uso della ketamina come terapia per la PTSD.

Alla base la necessità di nuovi interventi terapeutici

La ketamina è un antagonista del recettore del glutammato N-metil-D-aspartato (NMDA) che è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per uso anestetico nel 1970. Ha anche dimostrato di essere efficace per la depressione resistente al trattamento.

Il PTSD ha una prevalenza lungo l’intera vita di circa il 6% negli Stati Uniti. «Sebbene le psicoterapie incentrate sui traumi hanno il più elevato supporto empirico, esse sono limitate da tassi significativi di mancata risposta, risposta parziale e abbandono del trattamento» scrivono i ricercatori. Inoltre, aggiungono, esistono «poche farmacoterapie disponibili per il PTSD e la loro efficacia è insufficiente».

«C’è una reale necessità di nuovi interventi terapeutici che siano efficaci per il PTSD e che funzionino anche rapidamente, perché possono essere necessarie settimane o mesi perché i trattamenti attualmente disponibili funzionino per questo disturbo» sottolineano gli autori.

I ricercatori hanno precedentemente condotto uno studio controllato randomizzato “proof-of-concept” di singole infusioni di ketamina per PTSD cronico. I risultati pubblicati nel 2014 su “JAMA Psychiatry” hanno mostrato una significativa riduzione dei sintomi del PTSD 24 ore dopo l’infusione.

Trattamento di due settimane a confronto con placebo psicoattivo

Per questo studio, il team dei ricercatori voleva valutare se la ketamina fosse praticabile come trattamento a lungo termine. «Siamo stati incoraggiati dai nostri risultati promettenti iniziali dello studio precedente, spiegano. «Volevamo fare il secondo studio per vedere se la ketamina funzionasse davvero per il PTSD, se potevamo replicare il rapido miglioramento e anche esaminare se un ciclo di sei infusioni in 2 settimane potesse mantenere tale miglioramento».

Sono stati arruolati trenta pazienti (età 18-70; età media 39 anni) con PTSD cronico da trauma civile o militare (durata media PTSD: 15 anni). Il trauma primario più citato è stato l’aggressione o la molestia sessuale (n = 13), seguito da aggressione fisica o abuso (n = 8), testimonianza di un’aggressione violenta o morte (n = 4), testimonianza degli attacchi dell’11 settembre (n = 3) ) ed esposizione a combattimento (n = 2).

Durante la fase di trattamento di 2 settimane, metà dei pazienti è stata assegnata in modo casuale a ricevere sei infusioni di ketamina cloridrato a una dose di 0,5 mg/kg (86,7% donne; punteggio medio CAPS-5: 42), mentre l’altra metà ha ricevuto sei infusioni di midazolam alla dose di 0,045 mg/kg (66,7% donne; punteggio medio CAPS-5: 40).

Oltre alla misura di esito primario relativa alle modifiche in 2 settimane del CAPS-5, gli esiti secondari includevano modifiche del punteggio sulla Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) e sull’Impact of Event Scale-Revised (IES-R).

La risposta al trattamento è stata definita come un miglioramento del 30% o più dei sintomi sul CAPS-5. Sono state inoltre utilizzate numerose misure per valutare i potenziali eventi avversi correlati al trattamento (AE).

Positivi profili di efficacia e sicurezza

I risultati hanno mostrato punteggi totali CAPS-5 significativamente più bassi per il gruppo ketamina rispetto al gruppo midazolam alla settimana 1 (differenza di punteggio 8,8 punti; P = 0,03) e alla settimana 2 (differenza di punteggio 11,88 punti; P = 0,004).

Coloro che hanno ricevuto ketamina hanno anche mostrato miglioramenti in tre dei quattro gruppi di sintomi da PTDS sul CAPS-5: evitamento (P <0,0001), umore e cognizioni negativi (P = 0,02) e intrusioni (P = 0,03). Il quarto gruppo di sintomi – eccitazione e reattività – non ha mostrato un miglioramento significativo.

Inoltre, il gruppo ketamina ha mostrato punteggi di miglioramento significativamente maggiori sul MADRS sia alla settimana 1 che alla settimana 2. La risposta al trattamento a 2 settimane è stata raggiunta da 10 membri del gruppo ketamina e da tre membri del gruppo midazolam (P = 0,03).

Le analisi secondarie hanno mostrato un rapido miglioramento nei soggetti responsivi al trattamento all’interno del gruppo ketamina, con una variazione media di 26 punti sul punteggio IES-R totale tra il basale e 24 ore dopo la loro prima infusione e una variazione media di 13,4 punti sul punteggio totale MADRS dopo due ore, con un miglioramento medio del 53%.

«Una risposta a 2 settimane è molto rapida, ma a volte i pazienti migliorati entro il primo giorno» ribadiscono Feder e colleghi. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi. Sebbene alcuni sintomi dissociativi si siano verificati durante le infusioni di ketamina, con i livelli più alti riportati alla fine dell’infusione, questi sintomi si sono risolti con la successiva valutazione, condotta 2 ore dopo l’infusione.

L’evento avverso più frequentemente segnalato nel gruppo ketamina rispetto a midazolam dopo l’inizio delle infusioni è stato visione offuscata (53% vs 0%), seguito da capogiri (33% vs 13%), affaticamento (33% vs 87%), mal di testa (27% vs 13%) e nausea o vomito (20% vs 7%).

Quali sono le nuove aree di ricerca?

I risultati complessivi mostrano che, in questa popolazione di pazienti, «le infusioni endovenose ripetute di ketamina somministrate in 2 settimane sono state associate a un miglioramento clinicamente significativo e di ampia portata dei sintomi del PTSD» scrivono i ricercatori.

I risultati «sono stati molto soddisfacenti» aggiungono. «È stato incoraggiante anche sentire cosa avrebbero detto alcuni dei partecipanti. Alcuni ci hanno raccontato di come i loro sintomi e sentimenti erano cambiati durante il corso del trattamento con ketamina, sentendosi più forti e in grado di affrontare meglio i loro traumi e ricordi».

I ricercatori, tuttavia, fanno notare che questo non era uno studio progettato per valutare specificamente la ketamina nel PTSD resistente al trattamento. «Alcuni pazienti avevano subito più trattamenti prima che non avevano funzionato, mentre altri prima non avevano ricevuto cure. L’efficacia per il PTSD resistente al trattamento è una questione importante per la ricerca futura».

Altre aree che meritano di essere esplorate in futuro includono l’efficacia del trattamento nei pazienti con diversi tipi di trauma e se i risultati possono durare più a lungo nei pazienti che ricevono ketamina più un trattamento psicoterapeutico, osservano Feder e colleghi.

Riferimenti

