Vaccini Covid: Renzo Piano testimonial in Liguria

Covid: Renzo Piano testimonial della campagna vaccinale over 80 in Liguria. Sarà tra i primi ad essere vaccinato nella seconda fase, che comincerà oggi

Il senatore a vita Renzo Piano sarà il testimonial della campagna vaccinale della Liguria per gli over 80. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa sull’andamento della pandemia.

L’archistar sarà tra i primi liguri ad essere vaccinato nella seconda fase che inizierà, in maniera simbolica, oggi, 12 febbraio. “Fino al 17 febbraio i vaccini saranno effettuati a chiamata – spiega Toti come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Il che vuol dire che nessuno deve mettersi in coda a cercare il vaccino. Saranno persone scelte e contattate da Alisa assieme alle aziende sanitarie territoriali, persone che vivono nei piccoli comuni dell’entroterra e categorie particolarmente a rischio”.